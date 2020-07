Michael Kozak condena agresiones del régimen contra la prensa independiente

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), Michael G. Kozak, condenó la escalada de agresiones contra el periodismo en Nicaragua en los últimos días.

Kozak publicó un mensaje en Twitter refiriéndose a la denuncia hecha por Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien desde el fin de semana está sufriendo hostigamiento y vigilancia por la Policía Orteguista en la sede de Radio Darío en León.

Lea Además: Subsecretario de Estado, Michael Kozak, expone la falta de liderazgo de Daniel Ortega en crisis del Covid-19

«Condenamos los últimos esfuerzos del régimen de Ortega para intimidar a los medios independientes nicaragüenses en León y en otros lugares. Los valientes periodistas de Nicaragua han demostrado que continuarán contando las feas verdades que el régimen desea ocultar tan desesperadamente», cita el mensaje de Kozak publicado en Twitter.

We condemn the Ortega regime’s latest efforts to intimidate Nicaraguan independent media in Leon and elsewhere.

Nicaragua’s brave journalists have shown that they will continue to tell the ugly truths that the regime so desperately wants to hide.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 29, 2020