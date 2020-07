Reo indultado por el gobierno es acusado de violar a su hermano

Un hombre de 33 años que salió de la cárcel el pasado mes de mayo bajo régimen de convivencia familiar dado por el régimen a centenares de reos comunes; está de regreso en la prisión: ahora es acusado de violar a un hermano materno.

El hombre de iniciales F.J.M.M. presuntamente violó a su hermano la noche del pasado 20 de junio cuando ambos estaban en el tramo de un mercado de la capital donde la víctima de 26 años vende frutas.

En la acusación presentada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, se indica que la noche de la violación el acusado consumió licor y fumó marihuana.

En el extenso escrito acusatorio se señala que F.J.M.M., de 33 años, llegó al tramo de su hermano en horas de la tarde, pero como el acusado vive fuera de Managua le pidió a su hermano le diera donde quedarse esa noche.

«El acusado se acostó en una cama de madera donde tomaba licor y fumaba marihuana; mientras la víctima se acostó en un catre, hasta donde llegó el acusado para violarlo dos veces», detalla la acusación fiscal.

Puede interesarle: Condenan a adolescente nica por apuñalar y matar a su recién nacido en Costa Rica

Las agresiones sexuales fueron con una hora de diferencia aproximadamente y en ambos casos la víctima fue amenazado por el acusado con hacerle daño. “Si hablás te vas a atener a las consecuencias», habría amenazado el acusado cuando cometía el hecho, refiere el escrito acusatorio.

El comerciante de 26 años después de haber sido abusado sexualmente por segunda vez logró salir de su tramo para llamar vía telefónica a sus otros hermanos, quienes acudieron a auxiliarlo.

Pruebas en contra

La Fiscalía respalda su acusación con los testimonios de la víctima y sus otros dos hermanos.

El Ministerio Público también está ofreciendo como prueba para demostrar en juicio la culpabilidad de F.F.J.M. un dictamen de psicología forense donde se recomienda que la víctima reciba atención especializada porque como consecuencia de la violación ha sufrido daño psicológico.

Lea además: Mató a su hermano para quedarse con la casa de su madre en Managua

El hombre quien no da muestras de arrepentimiento al ser preguntado por su defensa si tenía pruebas para presentar a su favor respondió que no, agregando que no llamaran a su familia. «No llamen a mi familia porque ellos quieren que yo muera aquí (en la cárcel)», pidió el acusado a la abogada de la Defensoría Pública.

Por los hechos antes narrados el Juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Cruz Adalberto Zeledón le ratificó la prisión preventiva al reo y ordenó que enfrente juicio.