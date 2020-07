El polémico eslogan de Liga Primera que fue utilizado por la dictadura en la masacre de 2018

La frase “vamos con todo” no volvió a ser la misma después de lo ocurrido en 2018. Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial, relató cómo esas tres palabras se convirtieron en el disparo inicial para una masacre estatal, la cual fue sobre un pueblo harto de tanta corrupción y que se manejara al antojo de una dictadura, dando paso al derrame de sangre. Fue el combustible que alimentó a los que siguieron órdenes y jalaron el gatillo. Todo comenzó en el Parque Japonés. “Fidel Moreno, el principal operador político de El Carmen, llegó con una orden terminante de la Jefatura Nacional a los secretarios políticos: ‘Vamos con todo… no vamos a dejar que nos roben la revolución’. La decisión circuló de inmediato hacia abajo en toda la estructura partidaria del Gobierno y los territorios… y surtió efectos letales horas después: los primeros tres muertos de la masacre de abril”, indicó Miranda.

Sorpresivamente esas palabras han regresado al tapete en un contexto que ha generado controversia. Durante la presentación del Torneo Apertura del futbol nacional de la Liga Primera, anunciaron en la cuenta de Twitter: “Liga Primera celebra con nosotros una renovación de imagen en todos los mejores equipos de #nuestraliga, nos unimos para darle fuerza y unión, por eso ¡Vamos con Todo! en este Torneo Apertura 2020. ¡Mejoramos por Vos!”, luego en la parte de abajo de la publicación aparece el hashtag: #vamoscontodo2020.

Cuando el periodista deportivo Miguel Mendoza leyó ese tuit fue imposible para él no relacionarlo con lo vivido en 2018. “La Liga habla de renovación de imagen, pero es hacia atrás, a lo negativo, porque el hashtag y frase ‘vamos con todo’ siempre se relaciona con la peor matanza en tiempos de paz de Nicaragua. Con eso demuestran que son los peores gestores de mercadeo del deporte. Al parecer quieren obtener el rechazo y repudio del público y no creo que alguien esté contento, a menos que seas de los simpatizantes. Solo les faltó agregar plomo”, relató.

Para Mendoza la Liga Primera estaba haciendo un papel aceptable en la temporada anterior en el manejo del Covid-19. “En el torneo pasado se manejaron bien cumpliendo algunas medidas y sin público, pero ahora se les va a asociar a la matanza de 2018. No creo que una marca de patrocinadores quiera unirse a una Liga con este tipo de cosas”, sentenció.

Responde la Liga

El director de comunicación de Liga Primera, Orlando Canales, aseguró que el torneo nacional es apolítico. “Liga primera es apolítica, FIFA como tal te exige de que no tengás ninguna conexión con nada de eso y nuestra campaña no tiene nada que ver con política, simplemente decimos que vamos con todo porque vamos a cambiar no solo el futbol nicaragüense, sino el deporte nicaragüense y profesionalizarlo para llevar al resto de disciplinas a otro nivel”. Cuando se le preguntó sobre si considera que puede haber mal entendido al respecto agregó: “Mal entendido para quienes quieran asociarnos de esa forma. Estamos trabajando en conjunto para sacar adelante el deporte. Reitero enfáticamente que nuestra Liga es apolítica. Es de todos los aficionados”.

Por su parte, el especialista de futbol Camilo Velásquez, director de FutbolNica, considera que fue un grave descuido. “Yo no creo que fue puesto como algo pensado, es decir que hayan dicho vamos a usar esa frase para utilizarla en ese contexto, creo que es un enorme descuido de marca y deja en evidencia que se entiende poco la idiosincrasia del pueblo”, indicó. Asimismo contradijo al director de comunicaciones. “Es innegable el vinculo político. Es una liga que no tiene patrocinadores, hasta ahorita uno en cinco años, y sería interesante preguntarle de dónde salen los pagos para los consultores y encargados como Allan Sunderland y Luis Rosas”.

Para el gerente del Diriangén, Sergio Salazar, quien tiene esa función desde hace dos años no ve relación alguna. “El Diriangén es apolítico. Es un eslogan común”, señaló el diriambino antes de finalizar la llamada telefónica.