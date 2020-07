Condenan a seis años de cárcel a policía que se negó a seguir órdenes de reprimir

Nueve meses tardó la juez Alia Dominga Ampié Guzman, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, para dictar la sentencia contra el exteniente de la policía, Edwin Antonio Hernández Figueroa, quien grabó un video antes de intentar salir del país, donde explicaba que abandonaba la institución porque no estaba de acuerdo con reprimir a los opositores del gobierno en el 2019.

La judicial condenó a Hernández a seis años de cárcel por supuesto tráfico de droga y le impuso una multa de 300 días, equivalente a 18,717 córdoba que deberá depositar a favor del Sistema Penitenciario Nacional.

Su defensa Ever Acevedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) expresó que tuvo que introducir cuatro escritos pidiendo a la judicial dictara la sentencia, porque este juicio terminó el 31 de octubre de 2019.

Lo mantuvieron meses encarcelado sin dictarle sentencia

Mientras el artículo 323 del Código Procesal Penal ordena que el plazo para dictar sentencia es «dentro de tercero día contado a partir de la última audiencia, bajo responsabilidad disciplinaria, y en nueva audiencia convocada al efecto, el juez procederá a pronunciar la sentencia que corresponda», según lo establecido en el Código».

«Hay retardación de justicia, porque si ella no dictaba sentencia y no me notifica, el caso no avanza hacia el tribunal de apelaciones. Ella tenía que pronunciarse tres días después de dar el fallo de culpabilidad según la ley», explicó el abogado Acevedo.

Apelar la sentencia

El abogado Acevedo explicó que cuando sea notificado apelará la sentencia, porque considera que la Fiscalía no presentó pruebas que demostrara que la sustancia ilícita le pertenecía al procesado, porque no hubo una fototabla ilustrativa en el lugar donde supuestamente ocuparon la droga.

«Jamás demostraron que la sustancia ilícita le pertenecía a Edwin porque no existen fotografía y videos donde a Edwin se le ocupó la prueba. Los policías dijeron que no andaban cámara ni celular para hacerlas, lo cual es poco probable, pues todo policía anda un celular. Las únicas fotos que presentaron son unas realizadas en la Dirección de Auxilio Judicial en la DAJ donde le realizaban la prueba de campo y esa pueden ser de cualquier otro caso», refirió Acevedo.

Además, se demostró con la testifical de descargo del acusado que él fue capturado en el puesto fronterizo de El Guasaule por agentes de Migración y Extranjería porque ya estaba circulado por la Policía porque este había desertado porque negarse a reprimir al pueblo.

«A Edwin Hernández no lo capturaron huyendo, como dice la policía y la Fiscalía. La Policía ya lo había circulado porque un día antes había desertado. En los alegatos finales establecí que lo están condenando por la palabra de un investigador, porque no demostró con pruebas sus dichos. Es la palabra del investigador contra la del acusado, nada más. Aquí hay duda y la duda favorece al procesado, a todas luces se ve que la acusación y condena fue en represalia por negarse a reprimir al pueblo, porque pruebas no hay», recalcó Acevedo.

Hechos imputados por el Ministerio Público de la dictadura

Durante el debate de la pena el Ministerio Público pidió la pena máxima de ocho años de cárcel y 500 días multa, mientras la defensa pidió la pena mínima de cinco años de cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía el acusado iba saliendo de Nicaragua por el puesto fronterizo de El Guasaule, Chinandega con un bolso en la mano y se mostró nervioso y se dio a la fuga por veredas en el monte. Un policía lo persiguió y capturó con el bolso donde llevaba supuestamente dos paquetes de cocaína.

El video que grabó Hernández, un día antes de ser capturado, fue entregado a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde informó que él pertenecía al área de antinarcóticos. Previendo su captura, él grabó el video donde denunciaba las arbitrariedades que comete la Policía. El exteniente responsabilizaba a la Policía de cualquier cosa que le ocurriera a él y su familia.