La Serie Final del Pomares entre Bóer y Dantos sufre modificación en el calendario

Después de una agotadora lucha entre Dantos y Estelí, que incluso dejó a varios peloteros de la Maquinaria Roja bajó observación médica, la Serie Final del Campeonato Nacional de Beisbol entre Dantos y Bóer, fue aplazada dos días y comenzará el martes 4 de agosto.

La Comisión Nicaragüense del Beisbol Superior (CNBS) no dio a conocer los motivos del aplazamiento y solamente publicó el calendario modificado en sus redes sociales y página web. No obstante, no es algo de sorprender porque usualmente se viven alterando las reglas del juego en esta liga.

Dantos y Bóer se encuentran en la gran final por tercera vez en los últimos cinco años y la Maquinaria Roja ha ganado las dos veces anteriores: 2016 y 2018. Además, venció a la tribu en 1987.

El Bóer tiene como antecedente inmediato que eliminó a los Dantos el año pasado en semifinales y de alguna forma siente que se sacudieron la “maldición” de no poder vencer a la Maquinaria.

El calendario modificado de la Serie Final quedó así:

Juego #1: martes 4 de agosto (6:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Juego #2: jueves 6 de agosto (6:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Juego #3: sábado 8 de agosto (4:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Juego #4: lunes 10 de agosto (6:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Juego #5: miércoles 12 de agosto (6:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Juego #6: viernes 14 de agosto (6:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Juego #7: domingo 16 de agosto (4:00 p.m.) en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

Los Dantos serán homeclub en los partidos 1, 3, 5 y 7 por haber sido el equipo más ganador de la temporada regular.