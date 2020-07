Las cuatro controversiales exigencias que Ortega impuso a las aerolíneas, que impiden que estas regresen a Nicaragua

La decisión de las aerolíneas comerciales de postergar el inicio de sus operaciones en Nicaragua no es por falta de demanda de sus servicios sino por la batalla que estas están librando para convencer al régimen de Daniel Ortega de que les es imposible cumplir con una serie de requisitos que se les impuso, situación que ha ocasionado que todas las líneas aéreas extiendan hasta septiembre su posible retorno al país, cuando antes tenían planes de hacerlo en agosto, algo que sí ocurrirá en Costa Rica.

El Gobierno de Ortega, que desde un principio ha sido señalado a nivel internacional de manejar de forma inadecuada la crisis sanitaria y que hasta ahora no promueve ni siquiera el distanciamiento social o el uso de mascarillas, decidió establecer una serie de controversiales exigencias a las aerolíneas, como por ejemplo, obligarlas a que sean estas las que recopilen los certificados negativos de Covid-19 de sus pasajeros 72 horas de volar a Nicaragua.

La presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti confirmó la difícil situación que están atravesando las aerolíneas con dichas exigencias que son imposibles de cumplir, pero que el Gobierno se niega a echar pie atrás y que volvió a ratificarlas mediante una circular que hizo llegar a estas compañías el pasado el pasado 29 de julio, donde dejó en evidencia que no está dispuesto a ceder en sus imposiciones.

“Las autoridades aeroportuarias anunciaron que están listos para abrir el Aeropuerto (Internacional Augusto C. Sandino), pero están imponiendo una serie de medidas a las líneas aéreas, que estas no pueden cumplir, no es que no quieran, sino que logísticamente es imposible para las líneas aéreas cumplir con algunas de las regulaciones que les están pidiendo”, dijo Valenti.

Lea además: Gobierno anuncia protocolo para reabrir el Aeropuerto Internacional de Managua a vuelos y las exigencias a las aerolíneas

Gobierno no quiere hacer su tarea

En específico el régimen está pidiendo que sean las aerolíneas las encargadas de recibir las pruebas de Covid-19 de los pasajeros y enviarlas a las autoridades de Gobierno. “Eso para las líneas aéreas es imposible de cumplir, porque además eso tiene que ser una responsabilidad del pasajero, de que se haga la prueba y las autoridades de gobierno aquí tienen que establecer algún tipo de correo de link donde él pueda enviar su certificado”, explicó Valenti.

La representante empresarial recordó que un sistema similar ya se usó en el pasado cuando el Gobierno exigió a pasajeros de algunos países enviar a través de un canal específico su intención de viajar a Nicaragua y cuya información llegaba directamente a manos de Migración para la posterior autorización de ingreso. “Igualito tendrían que hacer ahora, de que establecieran algún mecanismo, ya sea del Seguro Social o el Minsa, quien fuera, se estableciera un correo electrónico donde los pasajeros manden sus pruebas antes de entrar al país, pero las líneas aéreas logísticamente no se pueden hacer cargo de eso”, puntualizó.

El problema, según la presidenta de Canatur, es que muchos pasajeros compran sus boletos a través de sitios electrónicos, no a través de una oficina de una aerolínea, entonces esto resulta imposible de que las compañías se responsabilicen de enviar al Gobierno las pruebas de Covid-19 con antelación de sus pasajeros.

De hecho Costa Rica, que anunció esta semana que el 1 de agosto comenzará a recibir vuelos internacionales, principalmente de Europa, estableció que los pasajeros deben presentar una prueba negativa de Covid-19 realizada en las 48 horas previas al viaje, pero además completar el formulario digital epidemiológico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que será habilitado en distintos idiomas y adquirir un seguro de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos por enfermedad aguda.

Es decir, según Valenti, solo Nicaragua está deslindando esa responsabilidad en las aerolíneas, cuando es obligación del Gobierno asumirla.

Otra exigencia que impuso el régimen de Ortega, no así Costa Rica, es que los tripulantes deben presentar como máximo 72 horas antes de volar a Nicaragua, una prueba negativa. “Eso es imposible, porque las tripulaciones hoy están aquí, mañana van para otro lado, pasado mañana van para otro lado, son itinerantes, están de tránsito, imposible para ellas estar haciéndose una prueba todos los días, eso logísticamente es imposible”, dijo.

Valenti dice que en el caso de Costa Rica no está exigiendo a las aerolíneas que sus tripulantes presenten pruebas negativas del virus y reconoció que lo único diferente es que ese país está exigiendo a los viajeros un seguro médico, algo que acá no se hizo.

Pero además, el Gobierno le exige a las aerolíneas que envíen con 72 horas de anticipación la lista de los pasajeros, con las copias de sus pasaportes, lo cual también es imposible de cumplir, “porque repito muchos compran sus boletos a través de sitios web, entonces no tienen acceso a esas listas hasta que el pasajero hace el checking en el aeropuerto y cierran el vuelo y se envían las listas a las autoridades de Gobierno. Además mucha gente puede comprar su boleto un día antes o el mismo día del vuelo, entonces no se puede cumplir con eso”.

Quieren aplicar medida de aerolíneas chárter

Otra obstáculo es que el régimen de Ortega está intentando aplicar las mismas medidas de un vuelo chárter a los vuelos regulares. Y muestra de ello, es que se les está exigiendo que las aerolíneas deben informar el tipo de avión que van a utilizar para realizar el vuelo. “Eso tampoco lo puede enviar la línea aérea con anticipación, porque por alguna razón pueden cambiar de equipo de último momento, por el tema de capacidad, etcétera”.

Este tipo de información (certificado de operaciones del avión, tipo de aeronave, certificado de licencias, fumigación) suele exigírseles a las líneas aéreas que realizan vuelos chárter precisamente porque no tienen licencia de operación en el país, pero en el caso de las aerolíneas ya fijas, Valenti recuerda que estas ya pagan por un permiso y además será difícil que estas tengan que enviar toda esa información cada vez que tengan vuelos al país, que suelen ser regulares. “Para eso tienen una licencia, para eso pagan una licencia, entonces no se les puede aplicar la misma normativa que a una empresa chartera” .

En la circular enviada por el Gobierno a las líneas aéreas, este aduce que las medidas que impuso están en concordancia las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y aseguró que “será hasta que concluya la pandemia cuando se revisarán los procedimientos o protocolos para adecuar a su normalidad”.

No obstante, Valenti asegura que no es cierto que todas estas exigencias estén alineadas a las recomendaciones internacionales y muestra de ello es Costa Rica, que es un país que ha sido reconocido por manejar muy bien la pandemia, estoy segura que ellos han retomado todas las recomendaciones internacionales también y así que no creo que eso tenga que ver”.

Lea además: Nicaragua exigirá prueba negativa de Covid-19 a viajeros que pretendan ingresar al país

Otra inquietud

La presidente de Canatur también dijo que una de las inquietudes que también existe es qué va a pasar con aquellos viajeros que residen en Nicaragua y que por motivo de trabajo hacen vuelos expeditos, es decir viajan hoy y que regresan mañana o dentro de dos días, “cómo van hacer esas personas para hacer la prueba de Covid-19, si no van a tener tiempo suficiente para esperar los resultados en el país destino, porque se supone que los nacionales que viajen fuera también van a tener que presentar una prueba negativa de Covid-19. Son todas esas medidas que están impidiendo que lleguen a un acuerdo” el Gobierno con las aerolíneas.

Valenti aseguró que las líneas aéreas no van a comenzar a operar si no se resuelven estos problemas. “No es que no quieran cumplir, es que no pueden cumplir con esos requisitos y si no flexibilizan, no consultan, no consensuan con los homólogos de la región, va a ser muy difícil que las líneas aéreas empiecen operaciones en Nicaragua”.

Lo que dice la Asociación de Agencias

Carlos Schütze, presidente de la Asociación Nicaragüense de Agencias de Viajes y Turismo, reconoció que una de las posibles causas del alargamiento en las operaciones de las aerolíneas pueden ser los nuevos requerimientos gubernamentales.

“La verdad no sé cuál es la razón de por qué en Nicaragua no están operando aún las aerolíneas, supongo que los requerimientos de las pruebas Covid-19 puede ser uno de los impedimentos, sin embargo Costa Rica la pide también y con 48 horas de anticipación y en Nicaragua se pide con 72 horas antes, todavía es más corto el tiempo en Costa Rica”, dijo Schütze.

Sostuvo que tampoco para las aerolíneas es rentable seguir sin operar, porque muchas ya se han declarado en quiebra y otras se han sostenido con ayudas federales. “Lo otro que podría estar incidiendo es como hay varios aeropuertos cerrados se pierde la conectividad, por ejemplo Avianca depende del aeropuerto de El Salvador, Copa depende del aeropuerto de Panamá y así sucesivamente, esto probablemente esté incidiendo en el caso de algunas líneas”, explicó.

Schütze señaló que una vez que reinicien operaciones las aerolíneas se van a tener menos vuelos y se esperan aviones más pequeños, “y se irá midiendo la oferta y demanda”.

Agregó que las aerolíneas se han ido preparando para estos nuevos tiempos, donde la experiencia de viaje será muy distintas que antes de la pandemia.

Lea además: Aerolíneas reprograman vuelos hacia Nicaragua hasta septiembre