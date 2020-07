A ocho días de comenzar el segundo semestre escolar en el país, la asistencia de los estudiantes en los colegios públicos sigue rala. La apuesta por la «normalidad» que buscaba el Ministerio de Educación (Mined) a través de las guías de estudio y teleclases no ha tenido el éxito esperado y ahora, ante este escenario, ha vuelto a presionar y amenazar a los docentes para que recuperen la asistencia que se tenía antes que la pandemia del Covid-19 alcanzara a Nicaragua.

Esta situación la sufren los maestros de los distintas partes del país, quienes aseguran que en la mayoría de los centros educativos está la orientación de visitar las casas de los estudiantes con el fin de convencer a los padres de familia de enviar a sus hijos a clases, además de seguir brindando las guías de estudio y la orden de no reprobar a ningún estudiante.

«Nos están amenazando. Nos dicen que si los chavalos de los primeros años solo están llegando 20 por aula, entonces no se requiere muchos maestros porque se unirían (las secciones). El cuento de ellos es que el Gobierno nos está dando el salario completo y uno no se esfuerza», declaró un maestro de secundaria de un colegio público de distrito V de Managua, quien omite su nombre por temor a represalias.

«Es una falta de respeto a nosotros los maestros, porque nosotros somos profesionales, estudiamos y sudamos para tener nuestro título, yo no voy andar haciendo esa locura (visitar alumnos)… Ya estamos hartos de estas amenazas», agregó el docente.

Aunque esas amenazas – que vienen desde el Mined – no son nuevas, estas se han intensificado por la pandemia, que ha llevado a que los padres de familia se rehúsen a enviar a sus hijos al colegio por temor a un contagio, que confronta la negativa del régimen orteguista de suspender las clases presenciales.

El delegado del Mined en Managua, Sergio Mercado, amenazó a inicios de junio a directores y maestros que recomienden a los estudiantes quedarse en casa para evitar enfermarse del nuevo coronavirus. «El pecado es que un maestro o una maestra esté haciendo campaña de que la gente no llegue a la escuela. A ese maestro se le puede sancionar porque, entonces, él está atentando con su estabilidad laboral», dijo en ese momento Mercado.

«Hay una presión espantosa, estamos rodeadas de personas muy mal intencionadas y no se puede hablar nada que sea relacionado a la situación de Nicaragua. Es pura cacería de brujas», dijo una maestra de Granada.

Al respecto, Lesbia Rodríguez, miembro de la Unidad Sindical Magisterial, refirió que aunque los maestros se sienten presionados y amenazados, la necesidad de mantener el empleo los hace soportar este tipo de atropello.

«No es culpa del maestro que eso esté pasando (la inasistencia) pero ellos (el Mined) están culpándolos y con eso que no están llegando (los estudiantes), los están amenazando y les dicen no hay materia prima, no hay alumnos y vamos a cancelar plazas, se los están diciendo directamente», expresó Rodríguez.

Doble preocupación

Bajo esa misma presión se encuentran profesores de Jinotega y Chontales. De acuerdo a una maestra de Jinotega, los maestros trabajan en un ambiente tenso porque también se suma el temor a ser contagiados.

«La situación acá en Jinotega esta muy tensa, hay gran preocupación tanto en la parte de salud como educativa. Se han dado casos de docentes que perdieron la vida debido al coronavirus pero aún así el Mined no ha tomado ninguna decisión que venga a proteger la salud», compartió la profesora de Jinotega.

El asesor presidencial para temas educativo, Salvador Vanegas dijo recientemente que el Mined no había conocido que se haya dado algún brote de contagio en colegios, y más bien culpó a los «sectores mediáticos y perversos» de la inasistencia en los centros educativos.

No obstante, el último informe del Observatorio Ciudadano señala que Jinotega es uno de los departamentos que registra altas cifras de contagio por el Covid-19, lo que refuerza la observación de médicos independientes de que la zona rural es actualmente la más afectada por el virus.

«Los maestros se sienten muy presionados. Aunque les da miedo adquirir el virus, no les queda de otra que presentarse, tienen temor de perder su trabajo. Ellos de su bolsa están comprando sus mascarillas», expresó la docente de Jinotega.

Clases no están normales

Las fuentes educativas señalaron que la asistencia de estudiantes en los colegios se mantiene por debajo de la mitad de la matrícula total, por lo que aún mantienen la orientación que brinden reforzamiento y sigan recibiendo las guías de estudios.

«En los colegios de Chontales se ha visto una asistencia de 20 y 30 por ciento. La asistencia es muy baja, si bien es cierto que se asume que se está dando seguridad, como el uso de la mascarilla, los padres no están enviando a sus hijos», dijo el profesor Jairo Morales, de Chontales.

Por su parte, el docente de secundaria del distrito V de Managua refirió que en el colegio donde labora hay una asistencia de la mitad del total de estudiantes por grado, es decir, en su sección el promedio de asistencia es de 15 alumnos de un total de 33 adolescentes.

En cuanto a la evaluación de las guías, hay una contradicción en las directivas de los colegios, puesto que una maestra de primaria del Distrito V de Managua señaló que le han orientado que el alumno que no asista a clases será reprobado mientras que otros tienen prohibido reprobar alumnos en el contexto.