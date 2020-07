Coalición Nacional logra destrabar punto sobre el artículo transitorio y las negociaciones avanzan

Los representantes de las siete organizaciones de la Coalición Nacional (CN) lograron llegar a un acuerdo el jueves sobre los temas que habían quedado pendientes en el denominado artículo transitorio establecido a último momento en los estatutos de la CN, días antes de la firma de ese documento por las fuerzas políticas aglutinadas en esa plataforma opositora.

Los temas pendientes de seguir discutiendo a solicitud de la Alianza Cívica, una de las organizaciones miembros de la CN, fueron: el nombramiento del Secretario Ejecutivo; el Plan de Nación; el procedimiento para selección democrática de candidatos; las reformas electorales a lo interno de la CN; los posicionamientos y comunicados; las movilizaciones y protestas, y la constitución de alianza electoral.

Consenso exclusivo

Cuatro temas serán decididos por «consenso exclusivo»: el nombramiento del Secretario Ejecutivo, el Plan de Nación, el procedimiento para selección democrática de candidatos y las reformas electorales a lo interno de la CN, que implica discutir hasta llegar una decisión que todos los miembros acepten, sin posibilidad de otra forma de elección.

«En esos cuatro asuntos es obligación que se aprueben por consenso, es decir, discutir, acercar posiciones, variarlas, buscar puentes, entendimiento, puntos medios, hasta una fórmula en que todo mundo pueda sobrevivir con la decisión. O sea, puede ser que no te gustó, pero no objetas que se apruebe, porque a como está redactado, no afecta tus posiciones esenciales», explicó José Pallais Arana, representante de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) en el Comité Nacional de la CN.

Consenso con posibilidad de votación

Y tres temas serán decididos por consenso con posibilidad de mayoría en una votación: los posicionamientos y comunicado; las movilizaciones y protestas, y la constitución de alianza electoral, esta última con una salvedad si el consenso no se ha alcanzado antes de una fecha final para participar en unas eventuales las elecciones.

En estos tres casos quedó establecido que se va a intentar el consenso en cinco sesiones, pero si no se alcanza en ese término, se hará por votación. En el caso de la constitución de alianza electoral, se reducirán el número de sesiones para encontrar consenso, si las elecciones están próximas y tiene que haber una decisión antes de la inscripción de las elecciones.

Pallais dijo que esto se anticipa a que el consenso sea usado como un «boicot» por estar discutiendo y se venza el término para inscribir la alianza en un proceso electoral.

El oposito enfatizó que todo esto será aplicado solo si hay un proceso de elecciones libres y justas después de una reforma electoral.

Antes que se firmara el documento estatutario de la CN el 25 de junio pasado, la Alianza Cívica había pedido más tiempo para seguir discutiendo estos siete temas y quería retrasar la firma, lo que generó una polémica y deserciones en esa organización. Finalmente el documento fue firmado por las siete organizaciones originales con el acuerdo de dejar establecido un artículo transitorio en el que se dejaba pendiente la discusión sobre esos temas.

Este viernes el Comité Nacional de la CN abordará el tema de la participación de los jóvenes, confirmó Pallais.

