Opositores acusan a la dictadura de estar detrás del ataque a la catedral de Managua

El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, calificó de «barbarie» el ataque a la capilla de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua y recordó que esa imagen «ha visto pasar tiranos y dictadores» en sus más de 380 años de historia en Nicaragua.

Chamorro no duda que fue un «ataque de odio» y exigió una investigación seria sobre el hecho que provocó un incendio en el altar de la Sangre de Cristo, causándole severos daños. «Como católico me siento dolido y molesto por este acto de barbarie provocado por una dictadura que siembra el odio entre sus seguidores. Tiene que darse una investigación para encontrar a los responsables, porque este no es un hecho aislado, son cuatro atentados que ha recibido la iglesia católica en los últimos días. Exigimos que se detenga ya el asedio y el ataque», dijo Chamorro unas horas después que se conoció el atentado de un desconocido en la catedral de Managua.

La presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyén Barahona, también acusó a la dictadura de Daniel Ortega del ataque a la catedral y lo calificó de «aberrante» y «cobarde». «La dictadura es absolutamente repudiada por el pueblo de Nicaragua y lo único que ha ofrecido es muerte, cárcel, asedio, hostigamiento, pero ya va llegando su fin», dijo Barahona.

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, calificó el ataque de terrorismo y manifestó que si las autoridades no investigan con seriedad el hecho, estarán confirmando la responsabilidad del régimen de Ortega.

“Exigimos a las autoridades investiguen con celeridad los hechos y encuentren al culpable. De lo contrario, supondremos que fue el régimen Ortega Murillo quien dio orden de incendiar el templo para continuar con su campaña de odio y terror contra las iglesias, los religiosos y los creyentes que le adversan. Advertimos que tal profanación en las iglesias no sería el primero en el repertorio de delitos y crímenes del régimen, Cenidh ha venido documentando numerosos atentados. Estaremos presentando un reporte más detallado. Por ahora, reiteramos nuestra condena a estos hechos.”, dijo Núñez.

El senador de Estados Unidos Marco Rubio reaccionó en su cuenta de Twitter sobre el ataque a la catedral, calificándolo como un ataque en contra de la iglesia Católica y su clero, de parte de del régimen de los Ortega.