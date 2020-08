Organismos de derechos humanos condenan ataque a la Catedral de Managua

Diferentes organizaciones de derechos humanos condenaron el “ataque incendiario” contra la capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, realizado por un hombre aún desconocido que lanzó una bomba molotov y causó un incendio.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) fue una de las que se pronunció, por medio de sus redes sociales, sobre el ataque. “OACNUDH condena el ataque incendiario de ayer contra la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, expresa su solidaridad a toda la comunidad católica e insta a las autoridades a investigar exhaustivamente lo ocurrido”, se lee en el tweet.

Por su parte la Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) circuló un comunicado en el que “repudia atentado ocurrido en la capilla Sangre de Cristo de la Catedral de Managua”, incendiada por “un desconocido que lanzó bomba molotov y luego huyó sin dejar rastro”.

El Cenidh en el comunicado pidió una investigación con celeridad y que encuentren al culpable “de lo contrario supondremos que fue el régimen Ortega Murillo quien dio orden de incendiar el templo para continuar con su campaña de odio y terror contra las iglesias, los religiosos y los creyentes que le adversan”.

Recordó que el incendio se suma a otros actos de profanación de las iglesias que tienen documentados.

“Están tocando una de las cosas más sagradas de la gente, uno de los sentimientos más profundos, pero además es un derecho humano la libertad de culto, si las autoridades no proceden de inmediato ellos serán los responsables, además que no podemos seguir esperando respuestas que no llegan, tenemos que actuar”, declaró ante los medios de comunicación Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Cenidh.

El comunicado cierra con el rechazo las declaraciones de Rosasrio Murillo, quien justificó el atentado contra el templo diciendo que el incendio se originó por “la existencia de veladoras en el entorno de la Sangre de Cristo… son las veladoras que encienden los feligreses”.

Funides exige castigo para responsables

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) se pronunció en su sitio web condenando el ataque en la capilla, haciendo un llamado a la población a salvaguardar los valores del respeto a la vida, al credo y a la propiedad y a que las autoridades no permitan que el hecho quede en la impunidad.

“Funides insta a las autoridades correspondientes a realizar las debidas investigaciones para esclarecer los hechos de esta repudiable profanación para que no quede en la impunidad, castigar a los responsables y, además, cumplir con su deber de aplicar las medidas que garanticen la sana convivencia entre los nicaragüenses y el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales”, se lee en el sitio web.

El organismo además se solidarizó con “la Conferencia Episcopal de Nicaragua y toda la Iglesia Católica que ha sufrido diferentes actos de profanación en sus templos, en los últimos días”.