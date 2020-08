Huracán Isaías convertido en depresión tropical daña parte del servicio eléctrico en Florida

Este fin de semana el huracán Isaías tocó Bahamas y cerca de Florida degradándose a tormenta tropical, no sin antes dejar daños al servicio eléctrico en los condados de Palm Beach con 12,230 bajas e Indian River, con 1,810.

Según el Miami Herald, también se reportaron 207 casos de bajas eléctricas en el estado de Miami-Dade, en tanto en Broward se reportaban 345 clientes sin el servicio de energía.

De acuerdo a compañía FLP (Florida Power & Light), en el transcurso de este domingo se había logrado restaurar la energía a por lo menos 9,730 hogares en Palm Beach y 1,750 en Indian River. Pero aún continúan haciendo reparaciones.

Crews worked throughout the night to restore power outages due to wind and feeder bands from #Isaias. Crews are positioned along the east coast of Florida, ready to respond whenever winds are below 35 mph. https://t.co/WvJ0RmqoHj pic.twitter.com/6RJV6LEfym

— Florida Power & Light (@insideFPL) August 2, 2020