Madre de joven asesinado en Estelí el 19 de julio duda que sospechoso del crimen esté encarcelado

Luisa Rizo, madre de Luis Enrique Rugama Rizo quien fue asesinado el pasado 19 de un disparo en La Trinidad, Estelí, dijo sospechar que el presunto autor del crimen, Abner Pineda Castellón, no se encuentra en una celda como el resto de procesados que tienen prisión preventiva como medida cautelar.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en el proceso donde Pineda Castellón, exfuncionario de Alcaldía de Estelí, está siendo acusado por los presuntos delitos de homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego en contra Rugama Rizo, a quien habría asesinado de un disparo en el cuello el pasado 19 de julio.

La mujer fundamenta su sospecha porque el acusado se presentó en la sala de audiencia de Distrito Penal de Estelí vestido de pantalón jeans y una camiseta de color blanca, a diferencia de los demás procesados que vestían sus uniformes de color azul.

Al juzgado, no se permitió el ingreso de periodistas donde estaba siendo acusado Pineda Castellón. Al inicio de la audiencia, Rizo no podía entrar a la misma, ya que la defensa técnica del acusado se oponía a su ingreso alegando que ella debía demostrar que era la madre de la víctima. Minutos después pudo entrar a la audiencia junto al abogado particular Ever Oswaldo Segovia Chica.

Segovia es asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y sostuvo que se adhirió a la acusación contra Pineda Castellón, pero estará denunciando cualquier anomalía en el proceso como la acusación misma que según este jurista, debió ser por asesinato y no por homicidio, además que el Ministerio Público se niega a determinar en la acusación el carácter político que tiene el crimen.

Rizo pidió que haya justicia para su hijo y que se pueda verificar que el presunto autor del crimen de su hijo sea castigado, porque de lo contrario “que le abran la puerta para que le den un carnet y siga matando más gente, pero allá arriba tendremos la paga”, expresó.

La juez de Distrito de Audiencia Penal de Estelí Alma Pino Irías citó para el próximo 31 de agosto a las partes para el juicio oral y público y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Pineda Castellón.

Rugama Rizo fue asesinado de un disparo en el cuello cuando salió a gritar consignas como «viva Nicaragua libre» a una caravana de simpatizantes sandinistas que pasaban frente a su casa, en el Barrio Nuevo, de La Trinidad.

Luisa Rizo Laguna, madre de Jorge Luis, relató a LA PRENSA que su hijo fue asesinado cuando este hizo un gesto a los militantes orteguistas que pasaban enfrente de su casa.

Según la madre de la víctima, este se encontraba tomando cuando ocurrió el hecho y asegura que el hombre a quien señalan del crimen abrazó a un tercero para poder alcanzar a Jorge Luis y cuando lo logró, le propinó un disparo en el cuello.