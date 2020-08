El orgullo de Carlos Chavarría al convertirse en el primer nicaragüense en jugar en tres continentes diferentes

El esteliano Carlos Chavarría volvió a trascender en su carrera. El seleccionado nacional se convirtió el domingo en el primer nicaragüense en jugar en tres continentes diferentes: Europa, Asia y África. Chavarría disputó los últimos 20 minutos con el Club Africain de Túnez, que terminó sin goles en la casa del US Monastir.

“Me emociona mucho, es algo muy lindo. No es algo que he buscado, simplemente se dio y estoy orgulloso de este logro”, apuntó el seleccionado desde Túnez. “Sé que las cosas no se me han dado como he querido, pero estar en el extranjero es muy difícil. Espero que todo nos salga bien para seguir por este camino”, señala el esteliano desde Túnez.

Chavarría debutó en el futbol internacional en el 2016 jugando con el Alcobendas Sports de la Tercera División española. Después emigró al Birkikara de Malta (2018-19) y saltó al futbol de Asia donde jugó con el Padideh FC de Irán (2019-20). En febrero de 2020 llegó al Africain donde busca tener la continuidad deseada en los anteriores.

El esteliano es el segundo nicaragüense en jugar en el futbol africano, tras el delantero Raúl Leguías, quien en 2013 militó en los Bravos do Maquis de la Primera División de Angola.