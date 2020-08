Empresas evalúan su modelo de negocios en medio de la pandemia

El anuncio de la importadora y distribuidora de cigarrillos British American Tobacco Centroamérica (Batca) puso en perspectiva que la brutal reforma fiscal que se aplicó en febrero del 2019, sumada a otros factores como la pandemia, ha ocasionado que muchas empresas estén evaluando su modelo de negocio en Nicaragua.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), manifestó que no es un caso aislado lo que pasa con Batca, puesto que muchas empresas se encuentran en una situación similar o peor.

Hilleprandt indica que muchas empresas le dieron un tiempo al Gobierno para que revisara la reforma fiscal y se dieran los ajustes correspondientes, sin embargo hasta la fecha el régimen se muestra indiferente a las demandas del sector privado.

La líder señala que además de la reforma, hay otros factores que han incidido fuertemente en las finanzas de las empresas, como la caída del consumo debido a la pandemia.

La brutal caída del sector automotor

“Uno de los sectores más golpeados es el automotor, que las ventas han caído casi un noventa por ciento, la afectación que ellos tienen es por el pago del anticipo, en un contexto que no están vendiendo y no hay un incentivo”, expresó Hilleprandt.

A inicios de año, una fuente del sector automotriz dio a conocer que las ventas estaban mejorando, pero luego vino la pandemia y estas volvieron a caer; eso ha obligado a muchas empresas del sector a cerrar sucursales.

Otro de los sectores afectados fueron los importadores y distribuidores de bebidas, los cuales con la reforma fiscal vieron un aumento en los impuestos hasta un 300 por ciento.

“Pero también, producto de la misma Ley de Concertación Tributaria, tenés a los distribuidores de bebidas, a los cuales le están cobrando en Aduana un 300 por ciento más; mucho me decían que ya no aguantaban, ellos en un momento estuvieron absorbiendo ese incremento, sin embargo ya no era posible”, dijo Hilleprandt.

La empresaria también comentó que hay otras empresas afectadas con el anticipo del IR, lo que les quitó el flujo y limitó nuevas inversiones.

Por su parte Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), manifestó que no es una la empresa que en este momento está en una situación difícil debido a un conjunto de factores, pero lo que más afecta es la reforma fiscal.

“Batca es uno de los casos más extremos por la cantidad de impuestos que se le pusieron a la industria del tabaco, pero además en el sector industrial hay muchas empresas que están en una situación difícil, principalmente porque la reforma fiscal les quitó todo el oxígeno y ahora hay otros factores externos”, dijo Pierson.