Cómo inician agosto Trump y Biden

Hace un mes expuse cómo iba la carrera presidencial en Estados Unidos utilizando varias herramientas, principalmente Real-Clear Politics (RCP), que promedia las principales encuestas y goza de gran credibilidad entre liberales y conservadores. Veamos cómo sigue ahora.

En resumen, después de un mes la situación se mantiene igual. Un punto o unas décimas en una u otra encuesta a favor de uno u otro candidato no han sido relevantes. Biden pasó de una intención porcentual de voto de 49.7 a 50.1, y Trump de 40.3 a 41.7. Biden tiene una diferencia a su favor de +8.4.

La calificación para Trump es similar a la del mes pasado: 55.8 por ciento desaprueba el trabajo del presidente, mientras el 42.8 lo aprueba; la diferencia negativa es de -13. El 68.7 considera que el país va por el camino equivocado y el 23.3 considera que va en dirección correcta; la diferencia negativa es de -45.4. Los índices de simpatías según RCP son: sobre Biden: opinión favorable 44.8, desfavorable 46.2 (relación negativa de -1.2). Sobre Trump: opinión favorable 40.3, desfavorable 56.2 (relación negativa de -15.9).

Como expliqué el mes pasado, en EE. UU. no se gana la presidencia con el voto popular sino con el voto del Colegio Electoral. Por eso es importante analizar cómo va la carrera por estado. Recordemos que son 538 votos del Colegio Electoral, necesitándose 270 para ganar. Los estados con más votos son California (55), Texas (38), Nueva York (29), Florida (29) y Pensilvania (20). En las últimas décadas se ha dado por descontado el triunfo demócrata en California y Nueva York (ambos sólidamente con Biden), y el triunfo republicano en Texas. Sin embargo, Texas está en disputa. Según RCP, la suma de encuestas promediaban al iniciar julio una ventaja para Trump de +2.0 puntos, al iniciar agosto está en +0.2. Esto significa un empate técnico.

Florida (29) y Pensilvania (20) se consideran estados muy cambiantes (Swing States). En Florida, que votó por Trump en 2016, las encuestas siguen favoreciendo a Biden, que en julio tenía una diferencia favorable de +6.4.

Iniciando agosto la diferencia pasó a +7.2: Biden 50.2, Trump 43. Pensilvania, que votó por Trump en 2016, iniciando julio le daba a Biden +7.0 puntos de ventaja, iniciando agosto le daba +6.2. Dos estados tradicionalmente demócratas pero que fueron decisivos al votar a favor de Trump en 2016, hoy favorecen a Biden; son Michigan (16), con +8 de ventaja para Biden, y Wisconsin (10) con +5 de ventaja para Biden.

Comparando el “mapa electoral” de RCP del 1 de julio con el del 1 de agosto, no hay cambios significativos. Biden tiene 118 votos electorales sólidos, versus 63 de Trump. Biden tiene 51 votos “probables” versus 32 de Trump. Biden tiene 53 votos “inclinados a él” contra 20 de Trump. En total, Biden sumaría 222 “posibles” votos electorales contra 115 de Trump. No se incluyen los estados que todavía no se consideran claramente inclinados por uno u otro (toss ups). Entre estos hay estados con muchos votos electorales, como Texas (38), que va empatado; y Florida (29) y Pensilvania (20), donde Biden va arriba. Para ganar se necesitan 270 votos. A Biden le faltarían 48 y a Trump 155 (suponiendo que mantengan sus “probables” e “inclinados”).

Los porcentajes, según las encuestas, a favor de Hilary Clinton en los estados donde finalmente perdió en 2016, eran entre 1 y 2 puntos sobre Trump, y perdió por solo 1 o 2 puntos en contra; en esos estados Biden ahora tiene entre 5 y 9 puntos a su favor. Es un poco diferente a 2016. Hoy inciden otros factores como la pandemia, la caída de la economía y las tensiones raciales.

El promedio de RCP sobre las probabilidades (betting odds), según las siete principales casas de apuestas, es Biden 60.6 y Trump 36.9. Pero a pesar de la moderada (ni mucha ni poca) ventaja de Biden, estas elecciones siguen siendo francamente impredecibles.

