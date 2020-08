Dos explosiones sacuden el puerto de Beirut

Dos fuertes explosiones registradas este martes en la zona del puerto de Beirut provocaron decenas de heridos, según una fuente de la seguridad y corresponsales de la AFP.

Las deflagraciones, cuyo origen se desconoce, fueron oídas en varios sectores de la ciudad y provocaron la rotura de vidrios en numerosos edificios a varios kilómetros a la redonda. Una columna de humo naranja se podía ver desde lejos.

Según informaciones preliminares de la prensa local, la explosión habría sido resultado de un incidente en el puerto de Beirut.

Le puede interesar: Explosiones escuchadas este sábado levantan dudas en la población de Nicaragua

El sector del puerto fue acordonado por las fuerzas de seguridad, que solo dejaba pasar a la defensa civil, en medio de un trasiego de ambulancias y camiones de bomberos. En el barrio del puerto, los daños y la destrucción eran visibles.

Los medios locales difundieron imágenes de personas atrapadas en los escombros, algunas cubiertas de sangre.

Aftermath of the explosion in Beirut (via WhatsApp) pic.twitter.com/J0Clr3m53q

— Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 4, 2020