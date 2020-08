China insta a EE.UU. a no abrir «caja de Pandora» en caso Tik Tok

China calificó como «pura manipulación» el martes (04.08.2020) la campaña de Estados Unidos contra la aplicación de vídeos cortos TikTok, de la empresa china ByteDance, y advirtió a Washington que no abra la «caja de Pandora» o «sufrirá las consecuencias».

El portavoz de Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo en su rueda de prensa diaria que es «habitual para EE.UU. utilizar su poder estatal para atacar violentamente a las compañías de otros países».

En su opinión, «si este error de Washington se reproduce, cualquier país podrá adoptar medidas similares contra cualquier compañía estadounidense basándose en la seguridad nacional».

«Los Estados Unidos no deben abrir la caja de Pandora; de lo contrario, sufrirán las consecuencias», advirtió.

