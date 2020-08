La noche del 31 de julio no pude dormir por el espíritu agitado y expectante que desde abril se vive, exacerbado por la pandemia y ahora más por la perversidad cobarde del terrorismo religioso que viene manifestándose y que ese día azotó contra el simbolismo de fe de los católicos, incendiando la imagen sagrada de la Sangre de Cristo.

No les bastó verle crucificado y tuvieron la cobardía de carbonizarlo. Pobre gente ignorante, ¿por qué querrán luchar contra la Luz?

Mi espíritu más que mi cuerpo estaba trémulo ante la tenebrosa maldad que acecha a un país donde el 80 por ciento de la gente es de corazón humilde, cree en Jesucristo y tiene temor de Dios. Un pueblo al que se le quiere quitar su dignidad en su pobreza: “Pobres pero honrados” y su solidaridad presente en cada cuadra con una porra de sopa o un plato de comida para sus vecinos: “Aquí les manda mi mamá…”

Los domingos eran más brillantes, y las iglesias y templos glorificaban al Señor con alegría y esperanza en una Nicaragua inocente, sin percatarse que algunos con Perfidia (se me vino de pronto esa palabra) sembraban la envidia, el resentimiento y la ambición para forjar la traición y la destrucción a espaldas de la fe y confianza del pueblo nicaragüense.

Me intrigué porque el compositor mexicano Alberto Domínguez escogió ese título para su bella canción de reclamo por la mujer que lo abandona, que Nat King Cole inmortalizó para siempre, y a esa hora encontré que la perfidia es un nombre de género femenino para expresar la extrema maldad y la traición.

Me pregunto, ¿cuánta gente más como yo, se revuelve en su cama o está estática pensando con miedo? ¿Con cólera? ¿Con impotencia? ¿O llorando tras la bomba terrorista del viernes 31 de julio? Se me viene a la mente el atentado criminales en la estación Atocha en Madrid… ¿Estamos llegando a esos extremos en este país? Atención pueblo: ¡la perfidia nos acecha!

Todo acto sin rostro alevosamente planificado lleva trazos de pérfidos y malvados. Todo acto a traición y de extrema maldad es de cobardes. Nunca un valiente se tapa la cara y entra a hurtadillas para robar, golpear, o asesinar a alguien indefenso, y peor en este caso, para destruir al Señor de los Señores, representado en una obra de arte de casi 400 años… un tesoro religioso de la Iglesia católica, una herencia cultural de todo Nicaragua. ¿Llegaría alguien a tirar una bomba a La Piedad, de Miguel Ángel?

El dolor cuando es del espíritu no deja dormir, eran las 2:00 de la mañana y mientras oía a Bocelli en Spotify interpretar Perfidia, seguía hurgando porque no me conformo que a la traición y a la maldad extrema se le haya dado un nombre femenino y para mi sorpresa encuentro esto en Google: “Las malas lenguas cultas llamaban a la perfidia Aspasia, como a la mujer de Pericles, aquella que con su perfidia llenó de sangre el mundo de las calles de Samos y Megara” (Definición de Perfidia por Oxford Dicitionaries en Lexico.com).

La cobardía y la traición son entonces la cara de la perfidia, y ese acto de terrorismo religioso no es más que una pérfida advertencia contra la Iglesia y el pueblo impotentemente perseguido y asediado desde abril 18…

La imagen que se quemó está allí, testigo mudo de tanta perversidad y el alcance de la perfidia que en este país distingue a unos pocos cobardes e ignorantes, que quisieron aprovechar la pasividad del Cristo indefenso para demostrar su cobardía ignorando que el Camino, la Vida y la Luz siempre resplandecerá, que la Iglesia es una sola y que “las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”.

El fuego que calcinó a la imagen sagrada de la Sangre de Cristo sigue ardiendo en cada corazón de los nicaragüenses que aman la paz, conscientes que donde el amor crece la humanidad progresa, el odio humano destruye las ciudades y las sociedades.

La autora fue ministra del Mific y actualmente es diputada nacional opositora, PLC.