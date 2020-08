«Gato» orteguista amenaza a los obispos y al embajador de Estados Unidos

Un fanático del régimen de Daniel Ortega, que se autodenomina el «Gato Sandinista», promueve agresiones contra los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica de Nicaragua a través de un video, en momentos que existe una serie de profanaciones a templos católicos en todo el país. El hombre también acusa al embajador de Estados Unidos, Kevin Sullivan, de encabezar un «nuevo intento para derrocar al gobierno sandinista».

El fanático expresa una serie de amenazas e insultos contra el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo Abelardo Mata, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y el obispo de Granada, Jorge Solórzano, a quienes acusa de estar confabulados con el embajador de Estados Unidos en un «plan macabro y cobarde para derrocar al gobierno sandinista y servirle en bandeja de plata el Estado de Nicaragua y la administración pública al imperialismo norteamericano».

«Debemos prepararnos para enfrentar al imperialismo a través de la iglesia católica. Pero si llegan a su casa defiéndase, porque ya se están organizando», dice en una parte del video.

El hombre dice que «el enemigo es el imperialismo norteamericano» y que «en Nicaragua lo encabeza Kevin Sullivan», a quien sugiere que hay que expulsar del país.

También confiesa la masacre contra los civiles que levantaron tranques en 2018. «Aquí hay mucho bastimento en el sandinismo. No le estén rascando los h… tocando al tigre con guantes de seda, porque esos guantes, si el tigre suelta una mano, solo le va a ensartar las garras y se los va a desbaratar y el próximo paso es con la yugular. No estén tocando, no estén rascando, déjenlo que está tranquilo. Hasta que provocaron que se saliera, se hiciera el trabajo que se hizo y no quedó tranque sobre tranque y así vamos a hacerlo ahorita, porque ahorita ni siquiera les va a dar tiempo de levantar un adoquín, se los garantizo», dijo el autodenominado «Gato Sandinista».

Los tranques o barricadas fueron una de las formas de protesta más emblemáticas contra el régimen de Daniel Ortega en 2018 y también fue la forma que encontraron los civiles de proteger sus ciudades, barrios y comunidades de los ataques armados de la Policía Orteguista (PO) y de simpatizantes de Ortega.

Los videos de este simpatizante de Ortega se caracterizan por sus expresiones furibundas y su apoyo incondicional a Ortega. Este último video de amenazas a los obispos, al embajador estadounidense y a opositores políticos aparece cuatro días después del ataque a la capilla de la Sangre de Cristo en la catedral de Managua.

Desde el 18 de abril de 2018, el país vive en crisis por la represión armada de la Policía y de simpatizantes del régimen orteguista, contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. Más de 320 personas murieron ese año por la represión, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, en 2018 se incrementaron los ataques y agresiones a sacerdotes y templos de la iglesia católica de parte de simpatizantes del partido gobernante FSLN, que encabeza Daniel Ortega. Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, han sido los mayores promotores de las agresiones contra los religiosos, a través de sus discursos de odio, en que los han llamado golpistas.