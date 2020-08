Giro inesperado en las negociaciones entre Román González y el Gallo Estrada: surge un enorme problema

Si le faltaba otro giro a la novela entre Román González y Juan Francisco Estrada para hacerla más dramática, acaba de surgir. El excampeón mundial Carlos “el Príncipe” Cuadras declaró a la página especializada en pugilismo, Boxing Scene, que el promotor del Chocolatito, el japonés Akihiko Honda, no quiere esa pelea para el nicaragüense. Ese sería motivo suficiente para olvidarse de la revancha para el próximo 17 de octubre, fecha estipulada para el retorno del boxeador azteca.

“Mi promotor (el japonés Akihiko Honda) me ha dicho que no quiere que Chocolatito González pelee contra Estrada, por lo que hay una alta probabilidad que yo realice la pelea, creo que hay más del cincuenta por ciento de posibilidades, pero no está firmada y espero firmarla pronto”, explicó Cuadras al periodista José Antonio Soriano. El Príncipe comparte al mismo promotor que Chocolatito. El señor Honda, como le llaman los boxeadores por respeto, siempre tiene la última palabra para todo. Por ese motivo el nicaragüense en todas sus declaraciones dice: “Dependerá de lo que diga el señor Honda”, y en algunas ocasiones ha viajado hasta Japón solo para conversar de su futuro y posibles combates.

Si Cuadras finalmente logra realizar el combate contra Estrada, se abrirá una posibilidad para que el ganador enfrente al nicaragüense. “La primera pelea con Estrada fue cerrada y muy controvertida. Primero me dieron la victoria en las tarjetas de puntuación y luego se la dieron a él. Cuando me tiró en la décima ronda, no me hizo daño, pero al final los jueces se fueron con él, por su fuerte golpeo. Una segunda pelea me ayudaría a corregir mis errores”, concluyó.

¿Una sorpresa para Román?

En el mundo del boxeo se han oído rumores de una pelea unificatoria entre Román González y Kazuto Ioka. Años atrás Ioka era campeón de las 108 libras de la AMB y decidió pagarle 80,000 dólares a Román para no enfrentarlo. Todo eso ha cambiado y ahora como campeón de la OMB, el nipón mostró interés en su última defensa, retando al tetracampeón. ¿Será esa la sorpresa que tiene Honda a Chocolatito por dejarle el camino libre a Cuadras?

