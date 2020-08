Los sorprendentes números de Juan Carlos Urbina, el Jugador Más Valioso del beisbol

A los 40 años de edad se puede esperar que un pelotero esté batallando por sostenerse y no lucir acabado, pero en lugar de eso, Juan Carlos Urbina registró una de las mejores temporadas no solo de su carrera, sino de la historia del beisbol nacional, con un alucinante ritmo de un jonrón cada seis turnos al bate, que lo llevó a ser elegido el Jugador Más Valioso de esta campaña en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior.

Urbina disparó 20 cuadrangulares en 35 juegos y 121 turnos oficiales al bate con los Indios del Bóer, además tuvo promedio de .405 y empujó 54 carreras, para ser una fácil selección del MVP. Fue el máximo tumba cercas, casi duplicando la cifra de su más cercano perseguidor, Justo Rivas con 11, y produjo 1.5 carreras por partido, mientras terminaba de sexto en la lista de los mejores bateadores, aunque en determinado momento estuvo de líder y por lo tanto coqueteando con la triple corona.

Esta es la segunda vez que Urbina se lleva los máximos honores. En 2010 también fue MVP cuando jugó para Las Segovias y luego pasó a Jinotega como refuerzo. Ese año conectó 17 jonrones, con 60 remolques y .304 de promedio, con la diferencia que lo hizo en 76 juegos.

Las 20 explosiones de Urbina lo hicieron saltar del puesto 14 al número 8 en el ranking de jonroneros en la historia de nuestro beisbol con 166. Sin embargo, es segundo entre quienes lo han hecho exclusivamente con bate de madera, solo superado por Justo Rivas, quien lleva 180.

Una pelota a la calle cada seis turnos al bate, es lo más sorprendente de todo lo que hizo Urbina este año. Es un ritmo nunca antes visto y que víctima de la pandemia del coronavirus la liga fue recortada y perdimos la oportunidad de ver hasta donde podía llegar, como por ejemplo ser el primer bateador de la historia de 30 cuadrangulares con madera. Urbina rompió la marca de Ernesto López, quien en 1978 puso en órbita la pelota una vez cada ocho visitas al plato.

Urbina ganó su cuarta corona de jonrones y quinta de carreras impulsadas, y un jugador del Bóer se llevó el título de MVP por vez número 11, de los cuales cuatro pertenecen a Nemesio Porras. Ningún otro ha ganado más de uno con el uniforme de la tribu. El primero del Bóer que lo logró fue Calixto Vargas en 1976 y el último antes de Urbina había sido Wuillians Vásquez en 2018.

Ganadores del MVP del Bóer

AÑO JUGADOR POS

1976 Calixto Vargas 1B

1986 Nemesio Porras 1B

1991 Orlando Ocampo BD

1992 Nemesio Porras 1B

1993 Nemesio Porras 1B

1994 Ramón Padilla OF

2001 Nemesio Porras 1B

2012 Álvaro López LD

2016 Jordan Pavón OF

2018 Wuillians Vásquez UTI

2020 Juan C. Urbina OF