Los Ángeles de Charlie en HBO, más explosivas y dejando claro que el sexo débil no existe

Con algunas acaloradas escenas de explosiones, fuerza y mucha acción de inicio al final está disponible en las pantallas de la HBO y HBO GO, los intensos episodios protagonizados por la nueva generación de las intrépidas del escuadrón indestructibles de Los Ángeles de Charlie.

Las sensuales y temidas chicas evitaran que valiosos tesoros no caigan en las manos del poder oscuro los que podrían revelar la identidad de personas amparadas por el programa de protección de testigos, reseña HBO en un comunicado.

Pero antes de iniciar su peligrosa misión, Charlie y sus tres Ángeles, en su papel de agentes especiales y con una mirada fresca, “tendrán que enfrentarse con un enemigo oculto que podría complicarles el camino”.

El guion es de Elizabeth Banks, escrito desde una historia de Evan Spiliotopoulos y David Auburn.

Los productores también anuncian otras acciones, que van desde una sagaz detective hasta una hacker, quienes se sumergen en las redes ocultas del Internet.

Para estas valientes heroínas el miedo no es de ellas, sino que irónicamente es su mejor arma para encontrar a los malvados y hacer justicia. Y que mejores armas letales que contar con el reparto estelar del poder femenino estelarizado por Sabina (Kristen Stewart), Elena (Naomi Scott) y Jane (Ella Balinska).

También HBO estrenó nuevos episodios de “La unidad” y “I may destroy you”.

Ayer en el estreno de LA UNIDAD: Carla, la jefa de la brigada, se mostró convencida que la presencia del líder terrorista tiene algún plan detrás. Mientras, desde su refugio en Nigeria, el hijo del terrorista hace un llamado a cometer actos terroristas. https://t.co/KHB9BLnuGw pic.twitter.com/QglTr7NzlA — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) August 4, 2020

Ayer en I MAY DESTROY YOU: Arabella ideó un plan para esparcir alegría y convenció a Terry de patrocinarlo. Kwame se retó a sí mismo a explorar su sexualidad por completo. #IMayDestroyYou. Imágenes: https://t.co/vM6ucQC41T pic.twitter.com/V61cyl2TKB — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) August 4, 2020

Verónica Mars y Jett, otras series a ver

HBO también anuncia la cuarta temporada de serie Verónica Mars. Con mucho peligros , riesgos y humor. Una de las más queridas detectives Verónica Mars; en esta ocasión “investigará y enfrentará a la élite más poderosa de su ciudad para resolver la muerte de unos jóvenes turistas mientras estaban de vacaciones”.

La otra serie que anuncian es Jett. La criminal de cuello blanco Daisy ‘Jett’ Kowalski, es de temer, en cada uno de sus episodios hace temblar al mas valiente de los hombres. Otra estelar es Carla Gugino, quien muestra su personaje con un “halo de poder con el que nadie podrá combatir”.

La cartelera, por igual anuncia a “ Peppermint”. Vengarse ante la falta de justicia, es el impulso que empuja a Riley (Jennifer Garner) para ajustar cuenta a los corruptos policías y jueces.

HBO GO tiene disponible más contenido similar al filme ÁNGELES DE CHARLIE. LOS ÁNGELES DE CHARLIE AL LÍMITE, VERONICA MARS, JETT, MATAR O MORIR, LA CHICA EN LA TELARAÑA y más en https://t.co/vD6UhSicdC pic.twitter.com/dLwvt9Paa2 — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) August 2, 2020

La otra de “La chica en la telaraña” (The girl in the spider’s web), con la premiada actriz Claire Foy quien protagoniza a Lisbeth Salander, uno de los personajes más feministas y justicieros creados en los últimos años.