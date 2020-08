Por qué Arjona está en contra de los cantantes que colaboran con el reguetón

El cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, expresó durante una conferencia de prensa que muchos artistas están queriendo «salir a flote» colgándose del reguetón y de algunos de sus exponentes más destacados. El intérprete dejó claro que no está en contra del género pero si de los cantante que hacen duetos con los reguetoneros, lo que calificó como «actuar como un segundón».

«No soy un enemigo del reguetón, creo que el reguetón ocupó espacios que los otros géneros dejaron libres, pero el asunto esta en cómo defender los géneros… no se defienden haciendo duetos con el reguetón», dijo el cantante, según declaraciones recogidas por medios internacionales.

«Yo si tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace duetos con el reguetón, eso no me gusta, porque creo que la mejor manera de defender el rock & roll es haciendo rock & roll, la mejor manera de hacer baladas, es seguirlas haciendo y mejor que nunca. Pero la gente está intentando salir a flote haciendo lo que está de moda y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada», señaló.

Arjona realizó estas afirmaciones durante el lanzamiento de su nuevo álbum «Blanco», que fue grabado en los estudios de Abbey Road y el cual ya está disponible en todas la plataformas digitales. El disco tiene el sencillo «El Amor que me tenía», un dueto con el cantante Pablo Alborán.



«El hecho de hacer un disco acústico con sonidos de los años sesenta, con toda la tecnología del día de hoy, es una contradicción inmensa, pero al mismo tiempo es mi manera de intentar de defender lo que yo hago y defender la música que yo crea; los otros prefieren quejarse o asociarse, yo prefiero seguir haciendo cosas», manifestó.