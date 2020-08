Nicaragua | Lo que necesitás saber para comenzar tu día (05 de agosto)

Nicaragua reporta oficialmente 3,902 casos en total y 123 muertes por coronavirus desde que se registró el primer caso de Covid-19 en el país. Estas son las noticias más importantes a esta hora

El régimen de Ortega ha apostado este año por dolarizar las tarifas de varios servicios públicos, una estrategia que comenzó a finales del 2018 y que inició en sus operaciones de colocación de deuda pública interna. ¿Por qué el Ejecutivo está quitando el poco protagonismo que tiene el córdoba en la economía? Esto explican analistas. Lea la nota aquí

Este miércoles Catedral reabre sus puertas a los feligreses, tras dos días convulsos, pero los visitantes no tendrán acceso a la capilla de la Sangre de Cristo al quedar inhabilitada por el incendio del viernes pasado. «Respetamos el análisis que han hecho (la Policía Nacional), (…) sin embargo nosotros mantenemos postura de que ahí hubo mano criminal, lo que nosotros dijimos el viernes lo mantenemos hasta este momento», sostuvo el Cardenal Leopoldo Brenes. Lea la nota aquí

Ortega olvida los 13,000 millones que los migrantes han aportado durante sus 12 años de Gobierno y que hoy retribuye con penurias

Se dice que los buenos y agradecidos amigos se conocen en los tiempos difíciles y no en los momentos buenos. Y si bajo esa premisa se mide al régimen de Daniel Ortega, la pandemia ha revelado que este no solo no es el Gobierno de los pobres, sino que tampoco reconoce el aporte que los migrantes nicaragüenses han dado a su gestión gubernamental con los más de 13 mil millones de dólares enviados por estos en concepto de remesas en 12 años, según reflejan los números del Banco Central de Nicaragua (BCN). Lea la nota aquí

Médicos independientes reportan una baja en la atención en líneas telefónicas pero advierten que la pandemia no está controlada

Médicos independientes reconocen que en las últimas semanas ha habido una tendencia a la disminución en los casos de contagio por Covid-19, pero enfatizan que esto no significa que la pandemia esté desapareciendo del país o que se esté volviendo a la «normalidad», como pretende hacer creer el régimen de Daniel Ortega. Lea la nota aquí

¿A qué se debe el intenso calor que se ha sentido en los últimos días en Nicaragua?

El fuerte calor que los nicaragüenses han sentido en los últimos días no es precisamente por las altas temperaturas que se pueden registrar en temporada de verano, sino por la sensación térmica o bochorno que es producido por la combinación del aire seco, el polvo de Sahara y el equinoccio, cuando los rayos de sol caen perpendicularmente a la Tierra. Lea la nota aquí