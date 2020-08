Futbolista nicaragüense le cumple promesa a su padre que falleció por Covid-19 hace tres meses

La familia de Diedrich Téllez sufrió el sensible fallecimiento de su padre, Carlos Téllez, por Covid-19. El exportero de la Selección de Futbol pasó momentos difíciles hace tres meses porque perdió a la persona que siempre creyó en sus cualidades, lo motivó para trabajar al máximo y dar lo mejor siempre cada día en la cancha. “Me decía que para ser un gran jugador debía entrenar el doble y aprovechar el momento que el otro duerme”, recuerda.

Puede interesarte: Se recorta lista a seis candidatos: Estos son los tres favoritos de los federados

De esas enseñanzas y consejos se acordó Téllez el sábado. El portero del CD Junior regresó a la Liga Primera, después de una temporada de ausencia, sin embargo su papá ya no estaba para verlo como antes. “Le cumplí, volví a jugar como le había dicho, pero le debo todavía”, señala el guardameta de 35 años. “Cuando iba camino al hospital hablamos de eso, fue la última vez que conversamos”, recuerda mientras se le quiebra la voz.



Además lea: Juan Barrera explica por qué lleva más de un año sin jugar en ligas extranjeras

El jugador de Masaya señaló que los médicos le pusieron problemas respiratorios en la causa de muerte de su papá, pero que su familia cree que era Covid-19. “Le hicieron la prueba pero nunca nos dieron el resultado. Cuando empezó a enfermarse lo mandaron a aislar en la casa”, explica Téllez.

Emotiva despedida

Téllez escribió después del partido un mensaje en sus redes sociales que retratan el significado de su padre en su vida. “En ese mensaje puse lo que sentía”, sostiene. “Recuerdo que con su voz cansada, me dijo todo eso. Yo le dije que ese día iba estar a mi lado echándome barra. Después no pude expresar lo que quería, sabía siempre que lo amé”, señala el jugador, quien siempre consultaba para tomar las decisiones personales y deportivas más importantes.

Carlos Téllez fue un defensor que vistió las camisas del Masatepe y Deportivo Masaya, plantel con el que se coronó en 1984 y 1986 en la Liga Primera. “Mi papá fue mi primer entrenador en el futbol, con él empecé a aprender todo sobre la portería. Cuando tenía 14 años me puso ahí en el equipo que dirigía en una liga de adultos en Nindirí, y después al ver que me gustaba me empezó a enseñarme. Me inculcó no quedarme con los entrenamientos del equipo, sino trabajar aparte, estar siempre un paso adelante”.

La experiencia y el liderazgo de Téllez lo convierten en una pieza importante del Junior, tras pasar por los mejores equipos de la Liga Primera —Diriangén y Managua FC— y la Selección de Futbol, donde se convirtió en arquero titular en 2017 . “Quiero llegar a tener ese nivel otra vez para terminar cumplir totalmente a mi papá”.