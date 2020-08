Las reacciones de José Valladares y Flavio Da Silva al conocer el motivo por el que fueron descartados por la federación

El Comité Ejecutivo de la Fenifut pensó en algún momento que Henry Duarte, en la última etapa como seleccionador, convocaba a algunos jugadores por la cercanía establecida a lo largo de cinco años. Los federados consideraban que habían futbolistas sin nivel requerido para estar en el equipo nacional, pero nunca faltaban. Esa fue de las razones por las que no les gustaba mucho la idea de un sucesor demasiado familiarizo con el entorno.

Conocer al jugador nicaragüense y el ambiente futbolístico nacional dejó, entre otras cosas, sin oportunidades al hondureño José Valladares y el brasileño Flavio Da Silva, parte de los 12 técnicos descartados en el último recorte. No me di cuenta que fueron esos los motivos, ni lo sabía», indica Da Silva. «Esa es una decisión de ellos y la respeto, pero mi trabajo siempre ha sido serio y profesional en todos los lugares».

Valladares parecía el más indicado para asumir por el trabajo realizado en el Ferretti y la Selección Sub-17 de su país llevándola a tres mundiales consecutivos, pero pesaron otras cosas. «El hecho que conozca al algunos jugadores no va decir que voy a tener preferencia. Si eso es un criterio de ellos no es adecuado y están errados», señala el hondureño, quien dice que al profesional no le embarga el sentimiento, sino los resultados.

«Cuando llegué al Ferretti (2009) al único que conocía era (César) Salandía, no me pareció su forma de comportase y jugó poco en etapa regular y en la final no lo hizo siendo un hondureño como yo. Tuve a mi hijo en el proceso para Emiratos Árabes y no quedó en la Selección. El futbol no es de sentimientos si no tomar al jugador que está haciendo mejor las cosas», ejemplifica el mundialista.

El entrenador hondureño consideró que siempre ha sido profesional en todas. «Siempre me debo a la institución donde estoy, mi familia y amigos son aparte. Eso lo he tenido bien claro, el futbol es de resultados y se obtienen con capacidades y conocimientos, no con sentimientos», sostiene. «Le tengo cariño a Nicaragua y con esto no es que me voy a molestar. Espero que le salgan bien las cosas».

Otro razón por la que el ejecutivo al parecer descartó a Valladares es por su propuesta económica. «El presidente (Manuel Quintanilla) me pidió dos propuestas, una con preparador físico y otra solo y se la mandé. Si es por eso no lo creo porque hay otros que cobran más. Al final pienso que no había interés en mí y se buscan muchas justificaciones porque tampoco hubo una contra propuesta de parte de la federación».