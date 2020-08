El video viral en el que refleja a Ricardo Mayorga en deplorables condiciones

Ricardo Mayorga siempre vivió en la polémica en su etapa como boxeador. El bicampeón mundial provocó desbordes en el país para ver sus combates. Logró destronar al mejor libra por libra del mundo (Vernon Forrest) y luego retó a ídolos mundiales como Oscar De La Hoya y Félix «Tito» Trinidad. Pudo manejarse en el personaje de niño malo promocionalmente, pero fuera del teatro boxístico, Mayorga nunca pudo domar sus propios demonios.

El Matador ha pasado de ser aplaudido, admirado de cómo había salido de la pobreza a base de golpes a causar rechazo y hasta lástima por la condición en la que se encuentra. En el nuevo video viral en redes sociales de Mayorga, se le ve físicamente desgastado, en deplorables condiciones, enviando un saludo con sus acostumbradas malas palabras, mientras las personas detrás de cámara se ríen de su condición.

El también bicampeón mundial de boxeo, Rosendo Álvarez, escribió en su cuenta de Facebook sobre lo visto en Mayorga. » El bicampeón mundial Ricardo Mayorga es mi amigo desde 1987, que fuimos miembros del equipo de boxeo de la Unidad Deportiva del EPS y viajamos juntos a varias competencias de boxeo a nivel internacional, él tenía 15 años y yo 17. Acabo de ver esta fotografía y me destrozó el corazón, estoy solicitando ayuda y voy ayudarlo. No voy a dejar a una gloria deportiva de la altura del Matador quede tirado como si fuera un cualquiera, él es un ser humano, tiene hijos y esposa que deben de sufrir por ver a su ser querido totalmente destruido por las drogas», escribió el exmonarca.

También Álvarez asegura que en muchas ocasiones ha tratado de extenderle la mano, pero ha sido complicado. «Siempre lo he tratado de ayudar, han sido muchas veces pero no he podido convencerlo. Esta vez haré lo que sea por rescatar a mi amigo de las garras del vicio que lo está destruyendo en el nombre de Dios y Jesucristo… Solo Jesucristo puede transformar a este gran ser humano», concluyó en su mensaje.