La historia de la adopción del nuevo ídolo Yanqui

Desde su debut en Grandes Ligas en el 2016, hasta su más reciente partido con los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge ha sido personaje de muchas historias: su tamaño de más de dos metros, su récord de jonrones en su temporada de novato y muchas más hasta llegar a su actual momento ofensivo, que lo tiene como líder de jonrones y remolques de toda la MLB. Sin embargo, entre esa montaña de hechos por contar sobre “El Juez”, de pronto se escapa el más emotivo: su historia familiar.

Y es que Aaron Judge fue adoptado apenas un día despues de su nacimiento, el cual ocurrió el 26 de abril de 1992, en Linden, California. Según diversos medios, su mamá biológica no podía hacerse cargo de él en ese momento y decidió darlo en adopción a una pareja de maestros, quienes responden a los nombre de Patty y Wayne Judge.

El pequeño Judge creció, y cuando llegó a los diez años se percató de que no existía parecido alguno entre su apariencia física y la de sus padres, entonces preguntó el porqué. Patty y Wayne no tuvieron de otra que contarle la verdad, pese al temor de cómo fuera a reaccionar. Para asombro de ellos, Aaron se lo tomó de forma tranquila, no hizo más preguntas y siguió su vida como si no hubiera escuchado nunca el dato de que fue adoptado.

Hasta hoy, de acuerdo con diversos sitios web, Judge no ha tenido contacto con ninguno de sus padres biológicos.

Un hijo agradecido

En una entrevista para la cadena Yes Network, en mayo del 2017, Aaron Judge habló sobre su padres adoptivos y lo trascendental que han sido en su carrera como beisbolista. «Fueron duros conmigo. Me decían: ‘Oye, tenés tareas que hacer. Debés terminar tu tarea de matemáticas y tarea de ciencias. Luego, si te queda tiempo antes de la cena, podés ir a jugar’. Algo así. No me gustó cuando era niño, pero mirando hacia atrás, realmente aprecio lo que hicieron por mí «, comentó Judge.

Aaron, quien en su temporada de novato conectó 52 jonrones, aseguró sobre su madre, Patty Judge, que «ella fue quien me guio cuando era niño, me enseñó a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, cómo tratar a las personas y cómo hacer un esfuerzo adicional y hacer un trabajo extra, todo ese tipo de cosas. Me ayudó a ser la persona que soy hoy”.

«Estoy seguro de que no sería un Yanqui de Nueva York si no fuera por mi madre. Sé que no estaría en la posición en la que estoy ahora si no fuera por su amor y orientación», dijo el Novato del Año de la Liga Americana en el 2017.

Feroz inicio

Actualmente, Aaron Judge, quien fuera rechazado por su madre biológica, es una de las estrellas más resplandecientes en el firmamento de todo el beisbol. Y lo está confirmando en el inicio de la actual temporada, al liderar las Grandes Ligas en carreras impulsadas con 17 y jonrones con 7.

Además batea para un promedio de 310 puntos, producto de sumar 13 imparables en 42 turnos al bate. Su porcentaje sobre las bases es de .370 y acumula 12 carreras anotadas.

Entre el 29 de julio y el 02 de agosto conectó jonrón en cinco juegos consecutivos. Cuatro de los seis jonrones que disparó en esa racha fueron ante el picheo de los Medias Rojas de Boston, los archirrivales de su equipo.

Por ahora está metido en una racha de ocho partidos en fila dando de imparable.