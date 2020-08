LeBron James responde a las polémicas declaraciones de Donald Trump

La máxima figura de la NBA a día de hoy, LeBron James, aprovechó su aparición en rueda de prensa la noche de ayer tras la derrota de los Lakers 86-105 frente a los Thunders, para responder a Donald Trump; después de que este realizara ciertas declaraciones que no cayeron bien a los jugadores del mejor baloncesto del mundo. El presidente de los Estados unidos criticó la actitud de jugadores, entrenadores y hasta árbitros, quienes han aprovechado la reanudación de la NBA para continuar las protestas en contra del racismo.

«Cuando veo a la gente poner una rodilla en el suelo durante la entonación del himno, faltando el respeto a nuestra bandera lo que hago es apagar la televisión. No me interesa el partido y déjame decirte que no soy el único. Es lamentable. Hemos trabajado con la NBA, les dije que fueran más abiertos. Pero después veo que todos se arrodillan durante el himno, es inaceptable para mí», declaró el máximo mandatario del país norteamericano durante una entrevista en el programa FOX & Friends.

Ante estas declaraciones, la estrella del equipo angelino, quiso dejar por un momento lo deportivo y defender a los suyos. «Sinceramente no creo que la comunidad del basquetbol esté triste por la pérdida de la audiencia de Trump. Es todo lo que tengo que decir», comentó LeBron. No obstante quiso extender este comentario para hacer un llamado al próximo período de votaciones en los Estados Unidos, resaltando la importancia de que toda la población se manifieste.

«Espero que todos, sin importar la raza, el color, el tamaño, vean el tipo de liderazgo que tenemos en nuestro país y entienda que noviembre está a la vuelta de la esquina y es un momento importantísimo para nosotros los estadounidenses”, dijo el basquetbolista. Además reafirmó que este deporte se seguirá jugando sin importar que Trump lo vea o no: “Puedo sentarme aquí todo el día y hablar en representación de todos los que amamos este deporte: no nos podría importar menos».