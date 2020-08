En el contexto de la pandemia del Covid-19 todo personal de la salud recomienda el uso de mascarillas al salir de casa para evitar contagios, pero ¿es necesario hacerlo cuando alguien conduce su vehículo y va sólo en este? LA PRENSA conversó con dos médicos nicaragüenses sobre el tema y esto es lo que explicaron.

De acuerdo a la infectóloga María Mercedes Somarriba y el epidemiólogo Rafael Amador, si una persona va sola en el vehículo no hay necesidad de llevar puesto un tapabocas y tampoco si van familiares que habitan en la misma casa, pero si es alguien con quien no se convive lo mejor es mantener el equipo de protección.

«Si uno va con una persona que comparte espacio vital y en cierto punto íntimo, no es necesario que los dos lleven tapabocas porque en casa tienen contacto cercano, los dos se conocen y saben que no están contagiados», expuso Amador.

Esto fue secundado por Somarriba, quien es miembro del Comité Científico Multidisciplinario, pero aclaró que a veces el conductor no se la quita aunque vaya solo porque no tiene un espacio seguro donde guardarla, que garantice que la mascarilla se conservará en un estado limpio para que sea efectiva su protección. «Si la pone en el asiento, está sucio; además que a veces van de un lugar a otro en una distancia muy corta y la gente se la deja para no tener que tocarse la cara. Otro punto es que puede que prefiera no hacerlo, si se la quita y es desechable tiene que depositarla en un basurero o una bolsa que tenga dentro del carro y ponerse otra limpia», apunta Somarriba.

La mascarilla es el equipo de protección más utilizado en el contexto de la emergencia sanitaria. En Nicaragua, conforme el avance del comportamiento del virus, su uso se masificó. Sin embargo en las últimas semanas se ha notado una disminución en las medidas de prevención por parte de la población, bajo la falsa percepción que el virus está controlado, lo que ha preocupado a asociaciones médicas del país porque de seguir esos comportamientos en las próximas semanas podría darse un repunte de casos.

Ventanas abajo, mascarillas arriba

Amador recomendó que sin importar si una persona viaja sola o acompañada en un vehículo de uso privado, llevar las ventanas abiertas para recibir ventilación natural es lo ideal, si teme frente al riesgo de un robo, puede optar por abrir a medio nivel y no las cuatro ventanas. «La idea es que entre aire», indicó.

Por su parte, Somarriba enumeró acciones a tomar para estar lo menos expuesto: si la mascarilla está húmeda, no hay que seguirla usando; no volver a ponérsela si se usó y no se lavó (esto en el caso que sea de tela); si es desechable, botarla «porque cuando estuviste afuera no sabés con qué chocó tu mascarilla, si el virus pegó o no».

Los médicos insisten en la importancia del correcto uso de las mascarillas para que cumplan su función de protección, sin importar el material que sean, el tiempo o el lugar donde vaya: las mascarillas deben ir sobre la nariz, cubrir toda el área desde el tabique y extenderse hasta debajo de la barbilla, a los lados cubrir correctamente sin dejar espacios abiertos en las mejillas. De esa forma se protege de inhalar el virus en pequeñas gotículas por la naríz y tampoco expulsa al exterior partículas por su boca, lo que también proege a quienes están es su entorno. Así es como funciona la protección en doble vía.

Si se visita hospitales, aseveró Somarriba, una vez que salga la persona debe cambiársela porque es uno de los principales focos de contagio y «acordémonos que la Organización Mundial de la Salud y varios científicos hablaron de la transmisión aérea, eso significa que el virus puede quedar en el aire y si hay una transmisión aérea eso significa que uno pueden entrar a un hospital y el virus se puede pegar en la mascarilla».

Caso de taxis

El epidemiólogo Rafael Amador explicó que en el caso de los taxis, es necesario que el conductor y todos los pasajeros utilicen tapabocas porque constantemente hay personas que abordan y bajan del vehículo y que son desconocidos. Asimismo, aplaudió la iniciativa de algunos taxistas de improvisar una especie de cabina con plástico para protegerse de posibles contagios.