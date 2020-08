El joven Noel Enrique Hernández Calderón, de 23 años, murió tras recibir una brutal golpiza que unos sujetos le dieron para supuestamente robarle un celular, en el municipio de La Concepción, según la versión preliminar que maneja la familia del joven.

Hernández Calderón era parte del cabildo de la Virgen de Montserrat y participaba como prioste custodiando la imagen.

El hecho ocurrió a eso de las 8:00 de la noche del martes 4 de agosto, cerca del parque de La Concepción. El joven quedó tirado en una calle tras la golpiza y pobladores avisaron a su madre, quien lo llevó al Hospital Regional Santiago, de Jinotepe, Carazo.

«Era un muchacho que no tenía vicios, no fumaba, no tomaba, era un muchacho hogareño», contó su tío Román Hernández. «Lamentablemente, como todos se dio una vuelta en el parque y le tocó la mala suerte de que andaban los dueños de lo ajeno y le robaron su teléfono, y no solo eso, le propinaron una golpiza que no la aguantó. Hasta el momento, no hay testigos», agregó Hernández.

No había ambulancia para trasladarlo

El joven logró reconocer a algunos de sus atacantes y lo poco que pudo hablar, según su madre, fue para decirle que los «conocía de cara», pero por su estado grave no pudo darles mayores detalles.

«A él lo llevaron al hospital de Jinotepe, nunca le hicieron nada (exámenes) en la cabeza, porque él llevaba golpes en la cabeza, a mi hermana supuestamente ayer (miércoles 5 de agosto) se lo dieron de alta y lo iban a mandar a Managua», contó el tío del joven.

El doctor que lo atendió en el Hospital Regional Santiago le informó a la familia que estaba fuera de peligro y estable y que lo trasladarían a un hospital de Managua para realizarle exámenes en la cabeza, pero que no había ambulancia para el traslado hasta el miércoles después de las 5:00 de la tarde.

Cuando finalmente el joven fue trasladado, murió en el trayecto hacia Managua, exactamente en el sector de El Crucero a eso de las 6:00 de la tarde de este miércoles.

«Dice mi hermana (mamá del joven) que en Jinotepe nada más lo revisaron así por así, no le chequean la cabeza…», añadió Hernández.

Sin sospechosos

El familiar del joven descartó que se trate de una muerte por motivos políticos. «Hasta el momento no lo estén politizando, porque la misma familia no tenemos sospechosos, no tenemos testigos, entonces en algún momento, que sea cual sea el caso, gire para donde gire, nosotros vamos a dar conocimiento», explicó el tío del fallecido.

Esto se debe a que el Movimiento 19 de Abril de La Concepción emitió un comunicado donde condenaba la muerte de Hernández y acusaba a fanáticos del gobierno de haber atacado al joven.

Noel Enrique Hernández deja en la orfandad un niño de dos años.

Este jueves, tres patrullas de la Policía se encontraban en la casa de la familia de Hernández, una de las cuales era de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua.