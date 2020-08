El secreto detrás del buen rendimiento que tiene a Ariagner Smith camino a su mejor temporada

Las buenas sensaciones dejadas por Ariagner Smith en la pretemporada evolucionaron en el campeonato. El delantero somoteño destacó en los partidos de preparación con el Spartaks de Letonia, marcando goles (2) y trabajando activamente en favor del buen funcionamiento colectivo. El entrenador estaba satisfecho por lo mostrado, lo mantuvo en sus planes, a pesar de los molestias en la espalda previo al debut, y él respondió a la confianza.

El nicaragüense se recuperó totalmente de la molestia a partir de la fecha 4 y empezó a alcanzar sus expectativas personales, convirtiéndose en un jugador importante dentro del equipo, jugando 10 de los 11 partidos —siete de titulares— y marcando goles (3), más una asistencia, que lo colocan a un tanto de su mejor registro en Europa (Letonia 2018) y a tres de su carrera (Uzbekistán 2019), con más de la mitad del campeonato por jugarse.

Smith sostiene que en la liga y el equipo la competencia aumentó significativamente, pero que los entrenamientos extras y la experiencia acumulada le han permitido sobresalir. “Soy más duro, sé moverme mejor, dónde debo estar en el área cada momento. Como delantero tengo el marco en la cabeza, estoy más frío en el área y tomo mejores decisiones”.

“He trabajado bastante para mejorar todo lo que me falta, el trabajo que haces fuera de la cancha es importante y si siento que hubo un entrenamiento al suave tengo personas que me ayudan hacer trabajos fuera de la cancha, ya sea en el gimnasio o en la playa, pero sé cuándo debo descansar, porque es importante, esto es algo que se planifica”, señala Smith.

El seleccionado apuntó que después de entrenamientos se queda haciendo tiros al marco, cabeceando centros o jugadas de uno contra uno para mejorar en esos aspectos técnicos. “Esto (trabajo extra) lo hago desde que estoy en el extranjero, pero depende del entrenador porque algunos no les gusta que el jugador se queda después del entrenamiento y otros dan espacio para hacerlo”.

Smith cumplirá tres años en el futbol internacional. En su debut, en 2018, marcó cuatro tantos en el Spartaks: uno en copa y tres en Europa League. En 2019 se marchó a Uzbekistán y anotó seis tantos —4 en Liga y 2 en Copa— con el Qizilqum y uno en Liga con el Lokomotiv. “Mi meta es marcar en todas las ocasiones claras que tenga. Hasta ahora lo he hecho o he fabricado la jugada. Pero no es la única forma de aportar, también ayudo trabajando para el equipo”.