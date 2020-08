¿Qué ha pasado con Lester Medrano, el muchacho que firmó por medio millón de dólares?

Cinco años después de ser parte fundamental de la inolvidable selección nacional de niños de 12 años de edad que ganó la medalla de bronce en el Mundial de Beisbol de Taiwán, Lesther Medrano ha dado un salto importante en su carrera, al firmar como lanzador con los Dodgers de Los Ángeles por un bono que supera el medio millón de dólares, que es el reflejo del gran potencial que tiene.

Medrano tiene el físico de un bulldog del picheo. Es alto, atlético, con espacio para ganar peso y aumentar su velocidad, y ha demostrado una gran ética de trabajo. Es agresivo en la colina y tiene buenos instintos. Prácticamente, reúne todas las herramientas para brillar y se ha puesto metas altas.

“En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la salud. Y mi meta es llegar a ser un lanzador abridor en las Grandes Ligas”, advierte Medrano, quien todavía no ha lanzado una pelota en el beisbol profesional debido a la pandemia del Covid-19, la que obligó a cancelar la temporada de Ligas Menores. Sin embargo, los sueños de este joven tirador derecho siguen intactos.

“Todos los días me levanto con ganas de entrenar, de ir al gimnasio, de seguir trabajando, porque apenas comienza mi carrera y me falta mucho para alcanzar mi máximo nivel”, valora.

Medrano es uno de nueve prospectos nicas que este año debutarían en las Ligas Menores y podría decirse que él encabeza esta generación, por el jugoso bono que recibió.

“Tenía muchas ganas de debutar como profesional. Era mi primera liga como profesional, era un momento que he estado esperando, pero con todo lo que estamos viviendo, debo tener paciencia y esperar a que tal vez se juegue el próximo año”, reflexiona.

Como le pasó a la mayoría de jugadores firmados, Medrano viajó al campamento de su equipo para los entrenamientos previos a la temporada, pero luego fue enviado de regreso a casa.

“Desde que me enviaron de regreso de República Dominicana, he estado entrenando todos los días y tratando de hacer bien las cosas. Allá me dijeron que voy a ser un lanzador abridor y me están preparando para eso”, reveló el capitalino de 17 años de edad.

A diferencia de lo que muchos podrían creer, Medrano no siente que este es un año perdido. “De una u otra forma estoy entrenando y tratando de mejorar cada día”.