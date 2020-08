A Carlos “Piscis” Restrepo le llena de satisfacción y entusiasmo saber que su nombre suena para dirigir la Selección de Futbol de Nicaragua, sin embargo asegura que no se ilusiona porque no hay nada oficial. “Lo primero es escuchar la propuesta de la federación, a mí oficialmente nadie me ha contactado, así que responder sobre supuesto es complicado”, señala el técnico colombiano.

«Nicaragua ha ido creciendo futbolísticamente y sería bonito ayudar a que siga por esa línea”, reconoce Restrepo. “Una de las misiones de los entrenadores es potenciar no solo el material que está a la mano y las ideas, sino trabajar en desarrollar otros. Esperamos que en el momento que tengamos el contacto platicar con la dirigencia y entender lo que quieren, ellos hacen la propuesta y nosotros presentamos el proyecto a partir de eso”.

Los federados tienen previsto entrevistar a los seis candidatos la próxima semana, sin embargo Piscis —como se le conoce en el futbol— aseguró que ese no es inconveniente porque está preparado para hacerlo en cualquier momento. “Ya me tocó hacerlo en la federación de Panamá en 2019 y cuando concursé en Costa Rica 2018 antes de la llegada de (Gustavo) Matosas y Ronald (González)”.

Restrepo sabe que si asume lo hará buscando trascender. “Individualmente queremos lo mejor, buscaríamos objetivos altos, plantearlo a los jugadores y dirigencia, que el futbol siga creciendo y conseguir cosas importantes. Apuntaría hacia eso, aunque tendría que hacerse un estudio real a nivel interno”.

El técnico colombiano espera que los jugadores nicaragüenses en el extranjero sean parte fundamental de su proyecto. “Tienen que ser objetivos altos, todos tienen que poner su parte. Pienso en hacer cosas importantes, no solo que sean triunfos momentáneos, sino algo a futuro que tenga una sostenibilidad a nivel competitivo y fortalecer todas las estructuras para poder lograrlo”.