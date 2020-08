Ricardo Mayorga será internado en un centro de rehabilitación para superar el alcohol y las drogas

Ricardo Mayorga empezará una nueva etapa en su vida: ha decidido entrar a un centro de rehabilitación. Parafraseando a Carlos Irusta, el Matador destruyó con la cabeza todo lo que había construido con los puños y, aunque las drogas y el alcohol provocaron la desaparición de su dinero, todavía le queda la vida. Según informó el bicampeón Rosendo Álvarez a través de un video en su cuenta de Facebook, el próximo martes, Mayorga será internado.

“Es mi deber llevarte a un centro de rehabilitación. Hay mucha disposición de ayudarte y quiero agradecer al Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y a su presidente Mauricio Sulaimán por el apoyo que nos dará para que te rehabilités y que tu familia tenga el sustento”, indicó el Búfalo. Mayorga, quien se veía en un estado físico deplorable por las secuelas de los vicios, respondió: “Gracias a vos (Rosendo) y a don Mauricio. Voy a ir al centro de rehabilitación… Solo el que quiere superarse pone de su parte y me meteré al centro de rehabilitación”, repitió el Matador.

Según Álvarez “ya tenemos varios lugares en donde puede empezar a hacer el tratamiento. Y esto es voluntario. Le estoy proponiendo que tiene que salvar su vida por sus hijos, su esposa y por Nicaragua. Los nicaragüenses me demostraron cuánto te admiran y aman. Se molestan que desperdiciés tu vida y tiempo por el mal camino. Ricardo Mayorga me vino a buscar, confía en mí y no lo voy a defraudar. Vamos a trabajar duro, vamos a pelear”, concluyó el bicampeón mundial de pesos pequeños.

No es la primera vez que se le había visto a Mayorga en una situación complicada. En redes sociales se había convertido en una burla para muchos por sus adicciones, y ahora, parece empezar una nueva batalla: la de ser un nuevo hombre a sus 46 años.