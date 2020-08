Un Bóer firme y sin estridencias golpea a los Dantos en el segundo juego de la Final

*Nota: Organizaciones médicas consideran que asistir a estadios aún cuando hay distancia social de al menos dos metros entre los asistentes representa un riesgo de contagio del Covid-19

El Bóer dio un paso gigante en dirección hacia el campeonato, al derrotar a los Dantos por segunda ocasión en la Serie Final del Pomares. Aunque fueron exigidos en varios momentos, los Indios se movieron con firmeza hasta imponerse 5-2 este viernes, gracias a una combinación de lanzadores que funcionó de forma precisa y una ofensiva que sin ser contundente, golpeó en los momentos cumbres.

La tribu volvió a ser agresiva y atacó de entrada a los Dantos, hasta construir una ventaja de 3-0 que nunca fue alcanzada y mucho menos revertida, destacando Juan Carlos Urbina con tres remolques y desde el montículo el abridor y ganador, Juan Bermúdez, quien lideró a cuatro tiradores para sujetar a sus rivales en cuatro hits y dos carreras en la jornada.

Sin mayores presunciones, pero mostrando mucha solvencia en su actuación, el Bóer volvió a lucir como un equipo bien firme sobre el terreno de juego y out a out fue construyendo una victoria que lo coloca en ventaja 2-0 sobre los Dantos, quienes aunque batearon dos hits más que en su último partido (es decir, cuatro), no terminan de alcanzar su mejor nivel de desempeño.

Este sábado, ambos clubes volverán a enfrentarse en el Estadio Nacional Dennis Martínez a partir de las 4:00 de la tarde, con Róger Marín, del Bóer, tratando de colocarles la soga al cuello a los Dantos, mientras éstos intentan el inicio de una remontada que no parece muy probable. Es más, existían muchas dudas sobre su posible abridor para el tercer partido de la serie.

Martínez no llegó bien

El abridor de los Dantos, Gustavo Martínez, inició con ponche ante Bismarck Rivera y dio la impresión que estaba en ruta hacia un gran trabajo, pero en lugar de eso, fue agredido por hit de Wuillians Vásquez y dio base a Edgard Montiel. Luego ambos pisaron el homeplate, mediante un doblete de Urbina para un 2-0 en el mismo primer episodio.

La tribu siguió amenazando a Martínez en esa misma entrada, pero no hubo más carreras, sin embargo, en el segundo inning, Rivera abrió con sencillo, mientras Vásquez y Montiel recibían boletos, lo que decretó la explosión de Martínez, quien en su labor de 1.1 inning, tres hits, cuatro bases y tres carreras, no mostró prisa en su recta ni contoneos en sus rompientes.

Y ante el relevista Ronald Medrano, Urbina se encargó de impulsar una carrera más para un 3-0, modificado a 3-1 por los Dantos en el tercero contra Juan Bermúdez, cuando Ronald Garth fue boleado y avanzó luego de hit de Benjamín Alegría, mientras anotaba por elevado de Ofilio Castro, en una oportunidad de bases llenas y solo un out, no que no fue bien aprovechada.

Buena combinación de picheo

Bermúdez, el abridor del Bóer, lanzó los primeras cinco entradas sin más contratiempos que dos hits y la carrera permitida en el tercer episodio, con cuatro ponches y tres boletos, en una buena faena, que dejó incluso la impresión de que podía haber seguido en el montículo, pero Gerald Rojas lo reemplazó a partir del sexto y los Dantos se acercaron 3-2.

Ofilio le disparó línea al jardín central con trazas de imparable a Rojas, pero el patrullero Rivera trató de tomarla de aire y el rebote lo rebasó, lo que al final significó la segunda anotación de los Dantos, empujada por rola de Burton. Sin embargo, Gerald enderezó su labor y mantuvo la pizarra sin movimientos 3-2 hasta el octavo, cuando entró Norman St.Clair y agregó otro cero.

En la otra acera, Medrano hizo un estupendo trabajo desde la salida de Martínez en el cierre del segundo inning. Pintó cuatro episodios en blanco y fue hasta el séptimo cuando admitió una carrera, remolcada por un misil de Janior Montes para un 4-2, que luego se volvió 5-2 en el octavo, cuando golpe a Wiston Dávila con bases llenas, fijó definitivamente el marcador.

La desesperación de los Dantos fue más que evidente, hasta el extremo de protestar el bate de Montiel, pero los Indios mantuvieron la concentración y Jimmy Bermúdez se encargó de colgar el último inning en blanco, para asegurar la victoria y adjudicarse un salvamento.

Por el Bóer, Rivera se fue de 5-3, con dos anotadas, mientras Urbina de 3-1, con tres remolques y Montes de 4-1, una empujada, en medio de un ataque de nueve hits. Los Dantos conectaron cuatro cañonazos, de los cuales dos salieron del bate de Ofilio, quien se fue de 3-2. Juan Blandón y Benjamín Alegría agregaron los otros dos imparables.