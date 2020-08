El mánager del Bóer responde a las acusaciones sobre el bate confiscado a Edgard Montiel

El mánager de los Indios del Bóer Ronald Tiffer, aseguró que Edgar Montiel nunca usó con intención de “hacer trampa” el bate que los Dantos protestaron en el octavo episodio del segundo juego de la Serie Final, ganado por los Indios del Bóer con pizarra de 5-2 esta noche en el Estadio Nacional Dennis Martínez.

“El asunto con el bate es que no está en la lista oficial de los que según la Comisión deben usarse en el campeonato, pero no es un bate alterado. Edgar Montiel nunca lo usó pensando en hacer trampa, él simplemente lo usó”, explicó el timonel a los periodistas en la conferencia tras el juego.

Sobre el mismo tema añadió que “solo nos queda esperar, la comisión seguro se reunirá pronto porque deben dar una respuesta rápida a esta situación. Nosotros vamos estar pendiente de lo que ellos decidan”.

Por otro lado, Tiffer señaló que “el bullpen ha sido parte fundamental” para estar arriba en la Serie Final 2-0, y agregó que “no menos importante ha sido funcionamiento del picheo abridor”.

“No estamos exhibiendo un gran bateo, pero estamos haciendo las carreras necesarias para ganar, eso es lo importante”, declaró el timonel de los Indios del Bóer.

Aún no piensa en la barrida

Consultado sobre la posibilidad de acabar la serie en cuatro juegos, Ronald expresó que en una serie como esta le gusta ir “juego a juego” y que pensará en la barrida “si conseguimos ganar el tercer desafío”.

Asimismo reconoció que hay un factor, además de la ventaja de 2-0, que los hace tener ventaja sobre los Dantos, aunque advirtió que no pueden confiarse. “Estamos en ventaja, sobre todo porque ellos ya usaron a sus mejores brazos. Pero no podemos confiarnos, ellos son de esos equipos que no se dan por vencidos”, apuntó el experimentado timonel.