Karen Celebertti, directora de Miss Nicaragua: «Ser Miss es ser real, fuerte y amar a Nicaragua»

Karen Celebertti es la directora del concurso Miss Nicaragua. En redes sociales ha sido criticada por realizar la edición 2020 en medio de una pandemia, pero dice que no pueden dejar de un lado la parte feminista, de hacer lo que quieran hacer.

“El concurso siempre va a tener críticas, pero tengo que respetar los sueños y las metas de estas ocho mujeres (las candidatas) que son responsables, son adultas y maduras emocionalmente, y que han sabido manejar bien la situación”, expresó la matagalpina.

Este año el Miss Nicaragua cumple 20 años, y han pasado unas 260 mujeres que se han empoderado después de su participación. Celebertti está segura que Nicaragua algún día tendrá su Miss Universo. La elección de la nueva reina es este sábado 8 de agosto.

¿Cómo nace la idea de realizar el Miss Nicaragua y por qué?

Desde joven me relacioné con el mundo de la belleza, la moda, la producción y comercialización de eventos. Participé en varios concursos y modelé internacionalmente. Trabajé en medios de comunicación y organización de eventos con distintas empresas y marcas. Me contacté con la Organización de Miss Universo y supe que nadie había estado interesado en adquirir la franquicia en los últimos años. Junté todo lo que me pedían y la oportunidad llegó tomando muchos riesgos, pero aquí estamos con 20 años de trabajo ininterrumpido.

¿Cuál es el Miss Nicaragua, como evento, que más te ha gustado y el que menos?

El que más me ha gustado es el 2019, me hizo sentir que soy fuerte y valiente, lo sentí muy personal. No puedo generalizarlos, algunas veces no me ha gustado algo de la escenografía, algo de la música, del vestuario. Eso sí, cada evento me ha dejado profunda satisfacción.

¿Cuál es tu Miss Nicaragua favorita y por qué?

No tengo una favorita, pero sí quiero y respeto a la mayoría. Me identifico mucho con varias, no hay una respuesta real porque las admiro por diversas cualidades. Y también te quiero decir que admiro y quiero a muchas candidatas y finalistas.

¿Hablanos de las tres coronas de Miss Nicaragua?

La primera la compramos a Franco Montero, diseñador y orfebre venezolano. Después iniciamos nuestra relación con Joyería Garzón, don Carlos Garzón (q.e.p.d.) diseñó la nueva corona con detalles de nuestra cultura nica. En el 2010 se lanzó una tercera, también por Joyería Garzón, hasta hoy es con la cual se corona.

¿Cuál ha sido el año más estresante en cuanto a la producción?

Todos y cada uno han tenido sus complejidades. En los viajes alrededor de Nicaragua puedo mencionarte un año en un hotel en Poneloya con muchos inconvenientes, o un robo en un reconocido resort del país… gracias a Dios no pasó mas. Incluso accidentes en la escenografía, con el vestuario, pero sobre todo los problemas que pueden enfrentar las candidatas para poder participar y cumplir a cabalidad.

¿Soñás con que Nicaragua tenga una Miss Universo?

No sueño, estoy segura… siempre estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos.

¿Cómo se prepara una Miss Nicaragua para la competencia internacional?

La preparación varía de acuerdo con la delegada, dependiendo de sus debilidades o fortalezas para la competencia, la mayoría se inclinan por los temas belleza y moda, pero insisto y creo que deben estar mayormente preparadas para un trabajo de carácter mundial y ser vocera de temas realmente importantes para nuestra comunidad.

¿Si pudieras realizar el concurso nacional en un departamento, cuál sería y por qué?

Me gusta todo mi país, pero por infraestructura e historia cultural nos iríamos a Granada.

¿Qué significa el Miss Nicaragua para vos?

Tiempo, trabajo, mucho esfuerzo, iniciativa y valentía. Lucho para que no me quite mi vida personal (simple y sencilla) y no enredarme en la nimiedad del ambiente farandulero y el chisme. Es mucho más que eso, hace unos días una niña de unos 14 años envió sus fotos y escribió: “Llamenmeeeeee”, la responsabilidad es enorme para mí, no solo por las candidatas y toda la producción, es porque realmente la imagen del certamen sea positiva y proyecte valores de empatía y reconocimiento a las oportunidades. Siempre les digo a las candidatas que aprenderán a entender el poder de su voz y su liderazgo cuando escuchen a las niñas, piensen siempre en ser el mejor ejemplo para ellas.

¿Cuál creés que han sido los errores de los que han aprendido en estos 20 años como organización?

Hemos cometido muchos errores y personalmente he asumido los errores de mucha gente. Por ejemplo, como plataforma para tantos talentos, hemos creído en la creatividad y capacidad de muchos que no han estado a la altura de las circunstancias, pero ese mismo modo prueba-error nos ha fortalecido para saber distinguir lo verdaderamente bueno y ha retado a los creativos a mejorar. En 20 años lo más importante de aprender es sobre el trabajo en equipo, basado en la lealtad y tener todos a Nicaragua en el corazón.

¿Cuántas mujeres han pasado por el Miss Nicaragua y qué enseñanzas te han dejado?

Son exactamente 260 si no me equivoco… Reconocer la individualidad de cada una, lo que bueno para una no lo es para la otra, no verlas como un número o una muñeca que sabe hablar, sino como mujeres reales. Me cuesta trabajar con ellas en reforzar lo que las hace diferentes, que no caigan en el mito de un prototipo de mujer perfecta. He aprendido a soñar y disfrutar con ellas el proceso, y me place mantener contacto con casi todas.

¿Cuál ha sido el éxito del concurso en estos años?

Lograr seguir y mantenerlo es el éxito, es el evento más longevo en esta categoría en nuestro país y me doy mucho crédito por eso.

¿Qué podemos esperar este 8 de agosto, en cuanto a show?

No quiero decirte que te vas a impresionar, pero creo que es impresionante lo que estamos haciendo, tomando en cuenta la crisis sanitaria y, por ende, la crisis económica en nuestro país. Gracias a Dios, estoy rodeada de gente con talento y resiliencia.

¿Y qué es ser miss para vos?

Es ser real, fuerte y amar intensamente a Nicaragua… Una mujer que le confiera dignidad a nuestro gentilicio en cada uno de sus actos. Que reconozca que solo en equipo se puede lograr resultados y que en el proceso aprenda y capitalice experiencias, relaciones y el amor de su gente.