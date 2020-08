María Celeste Arrarás tras su despido: «Estoy bien dentro de lo que cabe, porque a nadie le gusta perder su empleo»

Después de anunciar, en Instagram, que la cadena Telemundo la había despedido y que ya no estaría al frente del programa Al Rojo Vivo, la periodista María Celeste Arrarás manifestó que al despertar (primer día sin trabajo) la golpeó su nueva realidad.

«Estoy bien dentro de lo que cabe, porque a nadie le gusta perder su empleo y dejar de hacer lo que a uno le apasiona, en mi caso se que vienen muchas cosas buenas… Cuando me desperté me golpeó mi nueva realidad, de que ya no me tengo que levantar a las seis de la mañana para empezar a buscar noticias, para reunión editorial que tenemos todas las mañanas, para empezar a preparar reportajes y entrevistas y la vorágine excitante y maravillosa de hacer un show de televisión», contó a través de un video en su página de Facebook titulado: «Un mensaje íntimo y personal tras mi despido de Telemundo».

El video, de 7 minutos, fue grabado desde un estudio de televisión casero, donde transmitía el programa durante la cuarentena. Además aseguró que ya tiene nuevas propuestas de trabajo, las cuales estudiará la próxima semana.

UN MENSAJE ÍNTIMO Y PERSONAL TRAS MI DESPIDO DE TELEMUNDO Un mensaje íntimo y personal tras mi despido de Telemundo. Posted by Maria Celeste on Thursday, August 6, 2020

La conductora, originaria de Puerto Rico, dice que “cuando me entró un poco de ansiedad por ese vacío que te deja cuando tienes tanta actividad de un momento dado, lo que hice fue que saqué a pasear a mi perro tres veces esta mañana para canalizar la energía. Yo creo que él piensa que es su cumpleaños o que es navidad. No entiende, pero está feliz».

Añadió que lo primero que hizo al levantarse fue lavar los platos «que dejaron mis hijos ayer en la noche, porque me consintieron, pero dejaron los platos sucios y entonces hice labor de ama de casa».

Gracias @peopleenespanol por honrarme con esta primera portada digital que lanzan al mercado. ‼️Vienen cosas buenas‼️ pic.twitter.com/1G5LHLIKvN — Maria Celeste (@MariaCeleste) August 7, 2020

María Celeste trabajo en Telemundo desde 2002 y expresa que entiende la decisión de la cadena, «fue sin ser algo personal y que fue porque estamos viviendo momentos muy difíciles y que está pasando a través de todas las industrias, así que no lo tomo como algo que fue contra mí y eso me ayuda mucho a tener mi mente despejada y tranquila a pesar de todo».

Dice estar agradecida con todos, y que quedarse sin trabajo es duro, pero hay gente que está peor que ella. Además reveló que «todavía me quedaba un contrato bastante largo con Telemundo y la empresa me lo va a honrar, por lo tanto tengo una seguridad económica que hoy en día muchas personas no tienen».

