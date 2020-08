Avión con más de 170 pasajeros se estrella al aterrizar en India

Un avión con al menos 185 pasajeros procedente de Dubái realizó un aterrizaje de emergencia este viernes (07.08.2020) en un aeropuerto del sur de India, se deslizó fuera de la pista y se partió en dos, lo que hace temer que haya víctimas, indicaron funcionarios y medios de comunicación.

El accidente de un avión de Air India Express tuvo lugar en el aeropuerto de Kozhikode, en el estado de Kerala. Un diputado del Estado dijo que al menos una persona, el piloto, había muerto, mientras que los medio hablaban de docenas de pasajeros que fueron llevados al hospital.

La agencia india Asian News International (ANI) detalló por su parte que en el avión viajaban 174 pasajeros y 6 miembros de la tripulación.

