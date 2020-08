Régimen de Ortega autoriza ingreso de vuelo de repatriación a Cayman Airways tras rechazo en abril

El régimen de Daniel Ortega autorizó este viernes el ingreso de un vuelo de repatriación a Cayman Airways, con la condición de que los connacionales presenten un certificado negativo de Covid-19, por lo que el Gobierno de la isla no solo les realizó de manera gratis las pruebas a los migrantes sino que también les facilitó sin ningún costo los boletos de retorno a Nicaragua y el transporte local para que estos puedan llegar a sus destinos finales en la Costa Caribe.

El vuelo llegó esta mañana a Managua con 71 migrantes portando camisetas donde agradecían al Gobierno de la Islas Caimán por el soporte económico que este les dio tras las penurias vividas por la decisión del régimen de Daniel Ortega de rechazar en abril un vuelo para que estos volvieran con sus familias en medio de la pandemia.

El anuncio del retorno de los migrantes nicaragüenses se conoció esta semana a través de la plataforma informativa de la isla Caymanmarlroad.com, en el que señalaba que tras la cancelación del vuelo de último momento en abril pasado, los nicaragüenses varados en ese país quedaron en el desamparo y a merced de la caridad de los ciudadanos de ese país, algunos de los cuales se volcaron a apoyarlos económicamente.

LA PRENSA envió consultas directamente a la aerolínea, la que dijo que no podía dar información al respecto porque ese vuelo estaba siendo organizado directamente por el Gobierno de Caimán y remitió a consultas directas con las autoridades correspondientes, pero este Diario no pudo obtener una respuesta.

No obstante, este viernes se confirmó el ingreso del vuelo procedente de Caimán. En el sitio web del Aeropuerto Internacional de Managua Augusto C. Sandino aparece programado para las 10:35 a.m la llegada de un vuelo operado por Cayman Airways, procedente de Gran Caimán y con número de vuelo KX 3070.

Marjorie Concepción Teofilio, una de las nicaragüenses que ingresó al país, confirmó a LA PRENSA que esta mañana llegaron al país el grupo de nacionales y que a todos les habían facilitado las condiciones para regresar a Nicaragua, incluido el pago del boleto y del transporte hacia Corn Island.

Teofilio dijo que se les informó que el Gobierno de Nicaragua estaba exigiendo que los connacionales debían también antes de llegar al país tener garantizado la cobertura del costo de traslado de Managua a la Costa Caribe, como requisito para permitirles la entrada al país. Al final, el Gobierno de Caimán apoyó a los migrantes con ese gasto.

Los nacionales, que en su mayoría residían en la Costa Caribe nicaragüense, buscaban retornar al país tras perder sus empleos luego que la pandemia golpeara duramente el sector turístico, ocasionado el cierre de sitios de atención a viajeros en la isla, que sobrevive principalmente de la industria del descanso y el ocio.

En abril circuló un video en las redes sociales donde un hombre identificado como Warren Cayasso decía que tenían días sin poder trabajar y que estaban pasando hambre, por lo que estaban solicitando ayuda para regresar y reunirse con la familia en Nicaragua. El hombre aseguraba que el grupo estaba dispuesto a asumir el costo del pasaje de retorno aéreo al país, pero querían que se hicieran gestiones para que una aerolínea los trajera al país.

En el marco del vuelo de este viernes, Caymanmarlroad.com dijo “que fuentes confiables han confirmado que el gobierno nicaragüense finalmente acordó que sus ciudadanos regresen, siempre que sean sometidos a pruebas preliminares de Covid-19 en Caimán antes de viajar”.

Al respecto, el medio digital informó que los tests se iban a realizar el 4 de agosto de agosto de 7 a.m. a 12:30 p.m. en el centro de pruebas de manejo en el Hospital de Médicos de Caymán, donde todos deben permanecer en su automóvil. Y aclara que solo las personas registradas para el vuelo podrán realizarse la prueba y deberán llevar alguna identificación emitida por ese gobierno. Y aclara que ninguna persona que no se haga la prueba podrá volar hacia Nicaragua.

El régimen de Daniel Ortega ha dado la espalda a los migrantes nicaragüenses que están buscando cómo retornar a Nicaragua desempleados. Esto a pesar que durante su gestión de más de 12 años el régimen se ha favorecido con más de 13 mil millones de dólares en remesas, que han sido fundamentales para reducir pobreza, la principal bandera propagandística de la dictadura, pero que ahora paga a la comunidad de migrantes con penurias. Por varios días un grupo de nacionales permaneció varado en la frontera con Costa Rica, a quien exigía la prueba negativa de Covid-19, que en Nicaragua la vende a 150 dólares.

Organizaciones civiles de Costa Rica fueron las que apoyaron a los nicaragüenses con la prueba gratis para que estos dejaran de pasar hambre en las fronteras, donde dormían al intemperie.