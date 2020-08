Hijo de diputada orteguista llama «golpistas» a sacerdotes

La ola de ataques contra la Iglesia Católica no se detiene. En esta ocasión, el hijo de la diputada orteguista Gladys Báez, Camilo Baez, en un video, llamó «golpistas» a los sacerdotes e incitó a la población leonesa a salir a las calles para celebrar la tradicional «gritería chiquita», este próximo 14 de agosto, pese a que la Diócesis de León, a cargo de monseñor René Sándigo, anunció que debido a la pandemia se viviera en una actitud de contrición, recogimiento y confianza.

La recomendación desde la Diócesis es evitar las aglomeraciones. Las familias pueden crear sus altares a la Virgen María en sus casas y colocar al pie del mismo una fotografía de un ser querido que haya fallecido en meses recientes, o bien, rezar la novena en familia. Estas orientaciones han sido ignoradas por el fanático orteguista, quien aseguró que las tradiciones son del pueblo y que ningún obispo les dirá lo contrario.

Aseguró que en León la gente debe salir a las calles como sucedió en Managua, con la celebración de Santo Domingo de Guzmán, ya que de forma independiente, un grupo de personas participaron en una procesión con una réplica del santo, en clara contradiccion a las recomendaciones de la Arquidiócesis de Managua.

«Las tradiciones también son del pueblo, ningún obispo, ningún sacerdote nos va a decir que no vamos a celebrar las tradiciones populares (…) nosotros no dependemos de una Iglesia, somos un país laico. Nosotros no estamos subordinados a una Iglesia, entiéndanlo sacerdotes golpistas que aquí ustedes no van hacer absolutamente nada, no van a volver a hacer lo que hicieron en el 2018, cuando le pidieron al comandante-Daniel Ortega- que acuartelara a la Policía para poderle darle lugar a todos esos asesinos que anduvieran en la calle levantando tranques. Son ustedes los principales promotores de la destrucción de Nicaragua y quieren volverlo hacer en el 2020 y no se lo vamos a permitir», sentenció Báez en clara actitud amenazante.

«Padres golpistas pongan su barba en remojo que el pueblo ya los conoce. La mayoría son borrachos, la mayoría son pedófilos, la mayoría son homosexuales… Si quieren sacerdotes entrar a la política, quítense la sotana y vayan a la política, pero no lo hagan detrás de un púlpito (…) recuérdense que la paciencia tiene un límite y el pueblo ya se está encachimbando», sentenció el hombre que en todo momento apuntaba con su dedo hacia la cámara.

La Iglesia Católica ha vivido a lo largo del 2020 una serie de ataques, siendo uno de los más dolorosos para los sacerdotes y la feligresía, el incendio en la capilla de la Sangre de Cristo el viernes pasado en la Catedral de Managua. Además de Báez, otros fanáticos del orteguismo también se han grabado y han vertido discursos de odio contra los sacerdotes.

La posición de este fanático orteguista contraria incluso a la misma vocera Rosario Murillo, quien mencionó a propósito de la «gritería chiquita», la necesidad de “siempre procurar que todos los eventos se den en el marco virtual, así lo ha establecido la Iglesia y así debemos también nosotros trabajar, protegiendo la vida”, dijo.