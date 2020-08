Funcionaria orteguista acusa a dos opositoras de causarle «estrés y ansiedad» por sus reclamos políticos

La juez orteguista Claudia María Blanco Mendoza, juez único local de Ciudad Darío, Matagalpa admitió una arbitraria acusación este jueves 6 de agosto contra las hermanas opositoras al régimen orteguista, Nancy y Marling Tellez Valdivia, acusadas por supuesta violencia intrafamiliar, contra Martha Ruiz Valle, funcionaria de la Alcaldía de ese municipio, aunque no tienen ningún vinculo familiar.

Según el abogado Ever Acevedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la admisión de la acusación es arbitraria porque en primer lugar el representante del Ministerio Público no llevó el expediente y la judicial le prestó el expediente de la judicatura, lo cual es incorrecto. Segundo, porque la Fiscalía no presentó el escrito de intercambio de prueba y tercero porque violaron el proceso penal.

Según el artículo 254 del Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP), si hay reo detenido, el proceso penal se inicia con la realización de la Audiencia Preliminar. Cuando no lo hay, el proceso iniciará con la Audiencia Inicial. «En este caso se tenía que celebrar una audiencia inicial con características de preliminar y la juez violento la norma», detalló Acevedo.

Puede Interesarle: Policía Orteguista secuestra a otro joven por participar en protestas contra la dictadura

Víctima saluda al estilo del comandante

Acevedo relató que ya esperaban las arbitrariedades en el caso, porque desde que llegaron a la sede judicial, observaron la parcialidad del personal con la empleada pública y supuesta víctima, quienes la saludaban efusivamente y esta respondía: «Bendecida y en victoria con el comandante Daniel», detalló el abogado.

Según la acusación, la supuesta víctima Martha Ruiz, es hermana de Elvin Antonio Ruiz, quien en el 2018 fue detenido, procesado y declarado culpable de abuso sexual en perjuicio de una menor, familiar de las acusadas, quienes han quedado afectadas por el incidente. Las hermanas acusadas constantemente han demostrado su inconformidad contra Martha Ruiz, insultándola donde se la encuentren.

Puede Interesarle: Kevin Monzón, joven opositor al régimen, tiene cinco días bajo detención ilegal

«…Le gritan insultos y ofensas a su dignidad, cada vez que pasan frente a su casa en el barrio revolución de Ciudad Dario», se lee en el escrito.

La acusación narra dos eventos. Uno sucedido el 7 de noviembre de 2019 a eso de las 4:00 de la tarde, cuando Martha Ruiz fue a visitar a una hermana en el casco urbano de la ciudad y las acusadas supuestamente la vieron y empezaron a acusarla y amenazar con las manos y esto habría causado una alteración en la salud de la victima.

El otro evento supuestamente fue el 13 de noviembre de 2019, cuando Martha Ruiz andaba ejerciendo sus labores en la casa materna del hospital de Darío y las acusadas supuestamente la vieron e insultaron. «… le gritaban ‘asesina de los azul y blanco y de que te vas te vas».

Puede interesarle: Reforma a Ley del Registro Público evidencia la desesperación del orteguismo por aparentar que cumple normas contra lavado

Estas situaciones causaron «estrés y ansiedad», en al víctima según valoración médico legal. «La acusación no reúne los requisitos porque no detalla horas, de los supuestos hechos, y eso causa indefensión a mis representadas, sin embargo la juez admitió la acusación y programó la audiencia inicial para el próximo 20 de agosto», expresó Acevedo.