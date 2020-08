Anitec duda de que 9,000 trabajadores de zona franca textil puedan regresar a sus puestos este año

Pese a que la economía de Estados Unidos se ha comenzado a reabrir paulatinamente, en medio de fuertes temores de rebrote, las exportaciones textiles nicaragüenses siguen contrayéndose. Hasta la primera mitad del año, Nicaragua dejó de captar por envíos textiles 226.5 millones de dólares, según la Oficina de Textiles y Ropa (Otexa, siglas en inglés). Esta situación, que el sector ve difícil de revertir, está ocasionado que al menos 9,000 trabajadores no podrán volver a sus puestos de trabajo este año, pero además ya hay empresas vendiendo sus activos.

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección (Anitec), explica que no hay perspectivas de mejora en este momento, en primer lugar porque al reabrir las empresas se tiene que sacar el inventario viejo, pero además la compra de ropa no es de primera necesidad, por consiguiente la recuperación será lenta.

“Este es un proceso que toma tiempo y no se va a llevar meses, sino años para ver una recuperación total, pero además hay que tomar en cuenta que las tiendas que van a reabrir tienen que agotar el inventario y hasta después van a ir donde sus proveedores a extender órdenes de compra y eso va a retardar el proceso. La recuperación no va a ser rápida”, dijo García.

Asimismo señala que el proceso podría empeorar si con el rebrote del virus vuelven las restricciones en Estados Unidos, donde la pandemia sigue sin control, con 4.8 millones de infectados y más de 160 mil fallecidos.

Lea además:Cifras de EE.UU. revelan hundimiento de uno de los principales salvavidas económicos de Nicaragua

“Todo va a depender de los procesos de reapertura, recuerde que en este momento hay algunos estados que están replanteando su programa de reapertura por los rebrotes”, indica García.

El líder del sector no ve con optimismo el panorama, ya que una vez que la economía en Estados Unidos- su primer mercado de destino de exportación- comience a normalizarse, la prioridad no va a ser comprar ropa.

“El consumidor de Estados Unidos ha estado dependiendo de un subsidio que el gobierno les está dando y ese subsidio solo les da para comer y cuando todo se normalice lo primero que van a hacer la gente es pagar sus deudas, no van a comprar ropa, y todo eso hay que valorarse”, sostuvo.

Pérdidas de millones de dólares

Entre enero y junio las maquilas que operan en Nicaragua percibieron 608 millones de dólares, 27.14 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se captó 834.5 millones de dólares, según la Oficina de Textiles y Ropa (Otexa, siglas en inglés) de la Administración de Comercio Internacional en Estados Unidos, que registra las importaciones por país en volumen y divisas.

Lea también:¿Trabajás en empresas de zona franca? Estas son las medidas que se adoptarán por el Covid-19, que incluye suspensión de contratos

Hasta marzo los números de Otexa indicaban que el sector en Nicaragua tenía una leve caída del 3 por ciento en ingresos y volumen, con relación a igual periodo que el año pasado, pero luego con la propagación del virus y la cuarentena muchas tiendas en los Estados Unidos comenzaron a cerrar, afectando las órdenes de trabajo a nivel local, ocasionado un desplome de dos dígitos.

El comportamiento de las exportaciones en junio

No obstante, si se observan solo las exportaciones de junio se puede ver un aumento del 32 por ciento con respecto al mes anterior, ya que en mayo se exportó 62 millones de dólares en productos y en el mes de referencia 82 millones de dólares.

“Hubo un leve incremento en las exportaciones, eso se debió a dos cosas, en primer lugar porque entre mayo y junio, estuvimos fabricando mascarillas y los equipos de protección de personal y por la reapertura del mercado de los Estados Unidos”, explicó García.

Miles quedan sin empleo este año

Nicaragua envió entre enero y junio a Estados Unidos 193.44 millones de metros cuadrados en prendas de vestir, lo que equivale a una disminución en volumen del 28.49 por ciento respecto a los 270.51 millones de metros cuadrados exportados en similar periodo del año pasado, según la Otexa.

Esa reducción en volumen significa menos mano de obra en Nicaragua, porque el empleo siempre está vinculado al volumen o cantidad de órdenes que tengan las maquilas. Es importante recordar que la zona franca emplea a un sector vulnerable a caer en pobreza.

Puede interesarle:¿Desconfía Ortega del córdoba? Esto hay detrás de su decisión de dolarizar tarifas y operaciones financieras

Con la crisis sanitaria fueron suspendidas 35,000 personas, pero solo lograron regresar 26,000 y 9,000 personas que esperaban el llamado del trabajo, no tienen ninguna oportunidad este año.

“Una buena parte ya se reintegró, pero hay alrededor de 9 mil trabajadores que están todavía sin empleo y para serle sincero no creemos que en este año va a haber alguna oportunidad de volverlos a reintegrar, y ya no se les puede seguir dando ayuda porque no es sostenible, debemos de ser realista sin cuestiones propagandísticas, porque sino esto se puede volver un problema serio”, expresó García.

En cuanto a las proyecciones, García fue duro en admitir que la caída al cierre de año puede andar entre un 25 y 30 por ciento. “El próximo año no va a haber crecimiento, pero sí una mejoría, ojalá me equivoque, pero creo que vamos a continuar con caídas en las exportaciones, sería bueno que lograremos un crecimiento y por lo menos quedar tabla, pero cuidado cometemos el error de comparar el 2021 con el 2020 y nos alegre porque eso refleje un crecimiento, porque es bonito comparar un año bueno con un año malo, pero lo real es compararlo con un año promedio como el 2018 o con el 2019”, añadió.

Los números de Otexa indican que en el 2018 a Nicaragua le facturó por importaciones de productos textiles 1,630.64 millones de dólares, mientras que en el 2019 los ingresos fueron de 1,803.27 millones de dólares.

Empresas en proceso de cierre

El líder del sector manifestó también que ahorita una empresa está en proceso de cierre y hay otras en fase de venta de sus activos.

“Hay una empresa que cerró que todavía está en proceso, otras empresas han logrado la alternativa de ser asumidas por otros inversionistas que las van a continuar operando, estas están en proceso de absorción, de auditoría de la aduana, y liquidación de deuda para que el nuevo inversionista la tome limpia”, precisó.