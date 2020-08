Mascarillas, alcohol, distanciamiento. Así será este sábado el Miss Nicaragua 2020 en tiempo de pandemia

Este sábado Nicaragua tendrá una nueva soberana. Ocho mujeres fuertes, maduras y dedicadas han entregado alma, vida y corazón durante más de cuatro meses en su camino rumbo a la corona.

Desde el viernes 13 de marzo, al ser elegidas en un casting, las candidatas no han dejado de trabajar en diferentes áreas de formación, todo de manera virtual, y las últimas semanas, después de tanto tiempo, volvieron a verse y compartir entre ellas.

Aquí te contamos qué podés esperar esta noche durante la elección y coronación de la nueva reina. Nicaragua es uno de los pocos países que han realizado su concurso nacional en medio de la crisis sanitaria.

1. El show. “No quiero decirte que te vas a impresionar, pero creo que es impresionante lo que estamos haciendo, tomando en cuenta la crisis sanitaria y, por ende, la crisis económica en nuestro país. Gracias a Dios, estoy rodeada de gente con talento y resiliencia”, dice Karen Celebertti, directora del concurso.

Agrega que el show son las candidatas en sí. El escenario será algo muy sencillo, pero lindo a cargo de Carlos Solís Eventos, no hay pantallas porque el presupuesto es limitado, pero sí un buen diseño de luces.

Habrá un opening pregrabado, donde las candidatas dirán su nombre y su departamento. Después desfilarán en traje de baño y por último en traje de noche, donde lucirán creaciones de diseñadores nicaragüenses. Se intentó grabar mensajes de apoyo con sus familiares que no estarán, pero fue imposible que entre las familias se pusieran de acuerdo.

2. Las medidas. Debido a la pandemia mundial del coronavirus, el Miss Nicaragua 2020 será sin público, en el evento solo estarán dos personas por cada candidata, más la producción del canal televisivo y la organización.

Cada persona participante firmó disclaimer (descargo de responsabilidad) y leyó el protocolo que realizó la organización junto con la doctora Mélida Manzanares.

Al entrar se tomará la temperatura, a todos, se les dará alcohol y se les ubicará en su asiento, que tiene más de un metro de distancia. Los asistentes deben usar tapabocas y caretas por su seguridad y la de todos.

En el lugar habrá tres médicos por cualquier emergencia, así como lavamanos portátiles para mantener la higiene de manos correcta. También a la hora de ir al baño solo podrán entrar tres personas.

Las candidatas tendrán poca manipulación en cuanto a peinado y maquillaje, la mayoría llegan preparadas al evento, solo para recibir asistencia. Su camerino, al igual que la tarima, será sanitizado. Llevarán tapabocas la mayor parte del tiempo. En el escenario estarán solas, y cada vez que suban y bajen estará alguien aplicando alcohol en sus manos y cuerpo. El evento es en un salón al aire libre del hotel Holiday Inn.

3. Las presentadoras. Este año debuta como presentadora del evento Berenice Quezada, Miss Nicaragua 2017, junto a la conductora oficial desde hace varios años, Valeria Sánchez.

Sánchez, debido a su embarazo, presentará virtualmente. “Mis Nicaragua es mi familia, me siento feliz que me sigan tomando en cuenta porque pensaba que no iba a presentar, pero lo haré desde mi casa para estar más segura”, dijo.

Por su parte, Berenice manifestó que se siente agradecida por confiar en ella, así como honrada de presentar junto a Valeria. “Estoy en pañales con esto de la presentación, pero es un honor poder decir el nombre de la Miss Nicaragua 2020 este sábado”, dijo Quezada, quien tendrá su propia tarima y micrófono.

4. Los artistas. La apertura estará a cargo del Magistral Ballet Folklórico de Nicaragua, del maestro Francisco González. Así como las mezclas de DJ Lidya con arreglos de Evenor González durante el desfile en traje de baño y durante el traje de noche será el saxofonista Kervin Rodríguez.

El maestro Francisco González dice que su inspiración como coreógrafo para este evento fue la grandeza de la obra El Güegüense. “Este es un aporte a lo que es nuestra nicaraguanidad plasmada en un certamen de belleza, sin perder de vista que ellas no son bailarinas sino que son misses que enaltecen nuestra cultura a través del aprendizaje adquirido, siempre tomando las medidas de prevención con ellas y con los bailarines”, añade González.

En tanto, DJ Lidya expresa estar agradecida porque la organización confió un año más en su trabajo. “Esto es ver cómo te retás a vos misma para llevar algo nuevo y fresco. La verdad es que es un aporte a las futuras generaciones de DJ mujeres en el país”, dijo.

La elección y coronación de Miss Nicaragua 2020 es este sábado, a partir de las 7:00 p.m. en vivo por Vos TV. También puede seguir nuestra cobertura a través de laprensa.com.ni.