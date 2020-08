Luis Castellón y su plan para repetir su gran trabajo ante los Dantos

*Nota: Organizaciones médicas consideran que asistir a estadios aún cuando hay distancia social de al menos dos metros entre los asistentes representa un riesgo de contagio del Covid-19

Cuando la noche mágica cayó de pronto desde el cielo, Luis Castellón no permitió que la oscuridad se esparciera sobre el Estadio Nacional Dennis Martínez en Managua. Él estaba ahí para alumbrar. Y lo hizo con tal intensidad que cegó a los Dantos, mientras ofrecía una actuación de ribetes históricos, para una sensacional victoria del Bóer 6-0, en el primer partido de la Final.

Eso ocurrió el pasado martes 2 de agosto, cuando el espigado lanzador zurdo llevó un juego sin hit ni carrera hasta el octavo episodio, pero su coterráneo Juan Blandón, le siguió una curva incómoda y la puso en el hueco entre tercera y short para un sencillo que acabó el embrujo, aunque el bullpen del Bóer mantuvo a salvo la blanqueada y sobre todo la victoria.

Esta noche (6:00 p.m.) Castellón estará de regreso a la colina del Dennis Martínez para volver a medirse a Jorge Bucardo, el estupendo lanzador derecho de los Dantos, pero sobre todo, a la artillería de ese plantel, que intenta sacudirse la humillación que pasó en el duelo inaugural de la serie, cuando el zurdo no los dejó pronunciar palabra.

“Bueno, yo estoy más que listo para enfrentarlos otra vez. Mi idea no es lucir como un farsante ni nada parecido, pero tengo mucha fe en Dios y confianza en mí mismo como para poder hacer un buen trabajo. No sé cuántos innings voy a durar, pero en los que sea daré lo mejor”, afirma Castellón.

El pasado martes, Castellón batalló un poco al inicio con el comando de sus disparos. Dio dos boletos que lo metieron en aprietos, pero una vez que se enderezó, no hubo forma de cazarlo y se fue poniendo mejor a través del juego, mientras domesticaba a los Dantos, hasta el extremo que en un momento hizo desfilar a 17 seguidos.

“No estaba agarrando bien la bola al principio. No eran nervios ni nada de eso, era un asunto del agarre de la bola. Una vez que superé eso, me sentí muy cómodo y comencé a avanzar. Eso es lo que espero hacer este lunes cuando volvamos a vernos”, explica Castellón.

Nacido hace 23 años en la comarca El Jiqueliste del municipio de Santa María de Pantasma, Jinotega, Castellón es una de las figuras más visibles en el renovado staff de tiradores de las Brumas. Registró 3-3 y 3.15 en la primera vuelta, batalló en la segunda y cerró con 3-6 y 6.07, pero con 80 ponches en 56.1 entradas. Sin embargo, desde que se unió al Bóer, tiene 2-0 y 1.98 en los playoffs y 1-0 y 0.00 en la Final.

“Me he sentido bien en el Bóer y todos tenemos el compromiso de buscar la victoria. Como he dicho, a los Dantos se les respeta porque son un buen equipo, pero no le podemos tener miedo. Y vamos a salir a buscar la victoria en este partido”, indicó el tirador zurdo, que lanza recta rápidas, una curva devastadora y un cambio que se desvanece en la ruta.

Luis ha sido un luchador constante desde que salió de su comarca en busca de una firma para el beisbol profesional, hasta su establecimiento en el Jinotega y su valiosa experiencia con los Leones en la Liga Profesional, donde se vio agigantado en la etapa Final, lo mismo que su labor en el Premundial Sub23, donde dejó establecida su calidad.

“Yo le digo a la gente que yo no tengo presión al lanzar. Me gusta competir y me preparo fuerte para eso. Esta es mi primera Final en un Pomares, pero en la Profesional ya lo hice y con estadios llenos. Así que no tengo temor y mi plan es salir a entregar todo lo que tengo”, dijo Castellón.

Aproximarse a su faena anterior es una misión muy difícil para el zurdo, pero él cree que va a ser capaz de ofrecer un buen trabajo que le permita ganar al Bóer. Durante la semana le dio énfasis al control de sus envíos y solo espera que se cante el playball para comenzar.

«Tengo muy bien el comando de mis lanzamientos y me siento seguro de poder hacer un buen trabajo, pero sé que las cosas se deciden en el terreno y ahí es donde hay que ir a probarlo», afirmó el zurdo, que quedó a cuatro outs de un no hitter el pasado martes.