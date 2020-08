Desde El Montículo: Cosép, ¡Por favor, sean ejemplo de democracia!

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Después de retirarme del beisbol empecé a viajar constantemente a Nicaragua. En los últimos años permanecía seis meses en mi país y la otra parte del tiempo en Miami, pero había algo que me olía mal cada vez más en el sector privado. No soy para nada experto en esos temas, sin embargo, todos tenemos ese sentido común para olfatear cuando se trama algo por debajo de la mesa. Y la revolución de abril de 2018 quitó las máscaras de muchos actores políticos, sociales y también del sector privado.

Me resulta sorpresivo leer que todavía José Adán Aguerri está pensando si corre o no como candidato a la presidencia del Cosep. Ni siquiera le deberían permitir postularse al cargo. Pienso que después de haber sido el rostro de la empresa privada con el Gobierno, sería saludable colocarse a un lado. Sus 13 años en ese puesto es un reflejo del gran problema de las personas en Nicaragua: una vez en la presidencia no quieren salir. No sé si es un vicio, una adicción, pero el poder les revienta la cabeza. Vivimos tiempos en los cuales el pueblo quiere nuevos rostros, ideas frescas, posiciones beligerantes a favor la justicia y, aunque ese puesto sea el representante de la empresa privada, ¿quiénes son los que trabajan en esas empresas? ¡El pueblo! Así que no veamos esas elecciones de largo pensando que es una lucha solo entre representantes de las élites, porque directamente nos afecta a todos.

Te puede interesar: Desde El Montículo: La lucha entre el bien y el mal

Entre los valores éticos y empresariales estipulados por el Cosep está la libertad, honestidad y dignidad en el trabajo. Y lamentablemente nadie en el país cree eso de ellos. Con el tiempo fueron dinamitando su imagen. Y como dijo el expresidente del Cosep y de Nicaragua, Enrique Bolaños: “Todavía hay tiempo de que se conviertan en un faro cívico”. Ojalá que sigan el consejo del Inde en promover un debate de los candidatos para que se conozcan sus propuestas y forma en la que se debe caminar en estos tiempos difíciles. El debate es la forma correcta para escuchar y a la misma vez cuestionar. Y el sueño es que esa propuesta se haga costumbre en este país. Asimismo, no deben dejar fuera a los jóvenes, deben permitirles hacer preguntas.

Entre los candidatos están Michael Healy y Mario Hanon. Si tuviera la oportunidad de votar, lo haría por Hanon. A Healy lo veo en una línea que no me agrada mucho, pero Hanon es una persona honesta, tranquila, capacitada y con una visión diferente. En síntesis, da más confianza, por lo que indudablemente debería ser el nuevo presidente del Cosep.

El Cosep tiene en sus manos iniciar una nueva etapa y tratar de corregir los errores del pasado. ¡Por favor, sean ejemplo de democracia! El pueblo demostró querer un verdadero cambio y ustedes, ¿están a la altura?