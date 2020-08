¿Porqué existe la falsa percepción que aún sin cuarentena oficial en Nicaragua, los casos de Covid-19 no explotaron como en otros países?

Mientras en países como España y Estados Unidos, se reportan millones de contagios y miles de muertes pese a las cuarentas estrictas y las medidas de protección impuestas a la sociedad desde abril; o en casos como Costa Rica, con su exitoso manejo al inicio de la pandemia, las muertes superan ya las 200, y en Honduras rozan las 1,500; Nicaragua parece ser la excepción mundial. Las cifras oficiales que brinda el gobierno son a cuentagotas y se registran únicamente 123 fallecidos a consecuencia del virus.

Pero contrario a sus homólogos centroamericanos, Nicaragua, no decretó nunca cuarentena ni ninguna otra medida específica para instar a que la población se quedara en sus casas, y con ello, que la curva de contagios del SARS-CoV-2 se ralentizara. Aún así los escenarios que muestra el país no se han visto desbordados como ha pasado en otras naciones, donde sí se tomaron medidas de confinamiento más drásticas. Los expertos consideran que esto se relaciona con la falta de transparencia sobre el impacto real de la pandemia. No se sabe cuántas pruebas han sido aplicadas, las personas se tratan en casa y no hay un seguimientos a los casos sospechosos.

Nicaragua contabiliza hasta el 28 de julio 3,902 casos y 123 muertes por la pandemia, desde el 18 de marzo, cuando se conoció del primer caso en el país. Es el segundo después de Belice en el Istmo Centroamericano que reporta las estadísticas más bajas. Pero en mayo, con el evidente aumento de casos que registró la población, el Ministerio de Salud (Minsa) también se reportó más contagios, hecho que los epidemiólogos catalogaron como una aceptación implícita de la transmisión comunitaria del virus.

El salubrista público, José Antonio Delgado, explica que cualquier evaluación que se haga sobre la pandemia en Nicaragua carece de la información real del comportamiento que ha tenido. Recordó que los epidemiólogos acertaron con el incremento de casos registrados en mayo y que la gente en abril no creía. Lamenta que no se conozcan lo cantidad de enfermos reales, los hospitalizados y los fallecidos; sin embargo, lo que si está claro es el repunte que hubo en entierros exprés, y por supuesto la venta de ataúdes, un parámetro de medición popular que activó las alertas de la población por unos meses.

Desde su perspectiva, el comportamiento de la Covid corresponde con un ascenso rápido de casos; luego, empiezan a bajar, lo que no significa que hayan desaparecido porque siempre se siguen reportando casos, pero menos que antes, y al igual que en abril, ahora los epidemiólgos y asociaciones médicas están advirtiendo sobre una nueva ola o brotes de casos, debido a la falta de medidas que se están tomando, explicó Delgado.

«La gente está escondiendo sus casos en las casas»

El epidemiólogo Álvaro Ramírez ha sido una de las voces más críticas de la gestión sanitaria ante la pandemia por parte del régimen. Él insistía que la curva empezaría a elevarse en mayo, recordó que era cuestión de semanas y, posteriormente, los hospitales públicos como privados se empezaron a saturar, los entierros exprés se convirtieron en un hecho clave del Covid-19 y las denuncias de la población sobre certificados de defunción con neumonía atípica no paraban.

Para el salubrista Delgado las estadísticas tienen mucho que ver con la percepción de la población sobre el comportamiento del SARS-CoV-2. Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de Covid-19 contabiliza 2, 537 muertes sospechosas por Covid-19 y 9, 044 casos. Si se asumieran estos datos como las estadísticas oficiales la ciudadanía nicaragüense estaría más preocupada. “116 muertes no preocupan mucho, pero dos mil muertos si, oficialmente”, expresó. En cifras parecieran que el Covid-19 ha tratado con mano suave al país, pero los hechos son claros: en todos los países del mundo ha tenido un comportamiento muy parecido, en el que inciden factores como la densidad poblacional, las medidas implementadas, entre otros, sostuvo.

El epidemiólogo Ramírez pone como referencia la cantidad de población total de un país. Por ejemplo, España o Brasil que tienen millones habitantes con respecto a Nicaragua, que apenas supera los seis millones, y hace que en volúmenes de casos se vean más aglomerados. “No vas a ver 23 mil muertos de un solo-en Nicaragua-”, expresó.

“¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Que la casuística – los casos – ha sido ocultada”, sostuvo. A diferencia de lo que pasa en otros países, donde la gente confía en los sistemas de salud, en los países latinoamericanos, no están confiando y en Nicaragua particularmente la desconfianza es mayor. “La gente está escondiendo sus casos en las casas”, advirtió.

Muestreo clave

Delgado insiste que sin datos oficiales reales del Minsa, cualquier proyección sobre el comportamiento de la pandemia siempre tendrá esa deficiencia. Señala que las muestras son un medio para determinarlo, ya que si se realizaran unas 20 mil pruebas en todo el país, podría demostrar cómo se ha desarrollado el nuevo coronavirus. Pero ese es otro de los datos que el Minsa mantiene bajo llave, con más de 30 mil test donados se desconoce si los ha aplicado, dónde y cuáles han sido los resultados.

Muchas personas que aseguran haber tenido Covid-19 no se hicieron la prueba, pero llegan a esa conclusión por los síntomas, en especial, la pérdida del olfato y el gusto, sumado a los dolores en el pecho o síntomas similares a la gripe que dejan pasar o tratan en casa. Para Ramírez, el Minsa no está tomando el nivel de muestra que tomaba antes, y se concentraba en Managua, que junto a Chinandega y Masaya se convirtieron en focos de contagios.