Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, ¿Cuál ha sido la peor gestión de la crisis sanitaria en la troika de la tiranía?

El manejo que ha tenido Daniel Ortega sobre la crisis sanitaria del Covid-19 lo ha dejado como el peor mandatario en comparación con sus homólogos socialistas Miguel Díaz Canel, de Cuba, y Nicolás Maduro, de Venezuela, países que han desarrollado y empleado estrategias diferentes para contener la propagación del virus. Es decir, Nicaragua está más desamparada y con el riesgo de sufrir un mayor impacto de la pandemia, valoraron especialistas en el tema.

Aunque el régimen de Ortega intente ocultar la realidad y minimizar la incidencia de la crisis sanitaria en Nicaragua, un análisis comparativo realizado por LA PRENSA sobre las gestiones que han hecho la «troika de la tiranía» de América Latina, refleja que hay más diferencias que similitudes entre Nicaragua, Cuba y Venezuela para enfrentar la pandemia. Las medidas de prevención que ha adoptado Ortega es casi nula.

Hasta este 8 de agosto, la dictadura de Cuba registra 2, 953 casos acumulados y 88 muertes; mientras que el régimen de Venezuela alcanzó los 24,961 contagio y 215 decesos. En Nicaragua, a diferencia de estos países que informan diario sobre el avance del Covid-19, el reporte que brinda el Ministerio de Salud (Minsa) es semanal, y según datos oficiales hasta el 4 de agosto se contabilizaban 3,902 casos y 123 muertes.

«El problema aquí lo sufre la población porque cuando los mensajes son claros desde Gobierno y una comunidad mejor organizada, la gente sabe dónde ir. En Nicaragua, ¿el efecto dónde lo vemos? en la cantidad de gente que usa o no usa mascarillas, y de la que sigue o no las orientaciones», dijo el epidemiólogo Álvaro Ramírez.

Ortega, el mayor ausente

Desde que el Covid-19 llegó a Cuba y Venezuela, tanto Díaz Canel como Maduro, se mostraron constantemente ante el pueblo y llamaron a tomar las medidas de prevención. Los mandatarios se les vio anunciando decretos y plan de emergencia para frenar el virus. «Reitero el llamado. En medio de la batalla contra la pandemia la clave es cuidarse. Las medidas sanitarias tomadas nunca serán suficientes, si usted no se cuida hermana y hermano», dijo el dictador Maduro el pasado 18 de julio.

En Nicaragua, a casi cinco meses de pandemia en el país, Ortega solo ha salido seis veces en público y no para hablar precisamente sobre un plan de acción y contención contra la pandemia, sino para abogar por la suspensión de sanciones a sus familiares. El resto del tiempo, los Ortega-Murillo se han resguardado en su búnker en El Carmen, en Managua.

La última intervención en público de Ortega fue el 19 de julio, en el acto conmemorativo de los 41 años de la Revolución Sandinista, -tras 39 de ausencia- donde apareció usando tapaboca y bajo un reducido número de asistentes. Este año fue la primera vez que el régimen canceló la celebración masiva, y aunque dicha actuación se interpretó que aceptaban el verdadero impacto del virus, el dictador en su discurso volvió a minimizar la pandemia y más bien señaló que se ha logrado enfrentar con «éxito» la situación.

«Su actitud indica un comportamiento irracional, perverso, alimentado por el odio. Sigue encerrado, pero sigue exponiendo a la gente, sigue con el secretismo y negando la entrada a la OPS (Organización Panamericana de la Salud)», dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Para la activista, si bien los tres mandatarios ejercen una dictadura en contra de un pueblo, Ortega es «más perverso», porque actúa por el miedo, odio y esoterismo.

Las diferencias…

Cuba y Venezuela han coincidido en exigir a la gente el uso de la mascarilla, prohibir la circulación del transporte colectivo, regular la movilización de las personas y promover el distanciamiento. Maduro también ordenó a inicios de la pandemia el cierre de las escuelas. El pasado 2 agosto anunció que iniciaría una «cuarentena radical» en todo el país ante un aumento de contagio.

En cambio Ortega se rehúsa a suspender las clases presenciales, mantiene las aglomeraciones y ni siquiera existe una campaña masiva de uso de mascarillas por parte del Minsa. Además desde un principio promovió eventos públicos y en las instituciones del Estado no se han adoptado medidas de distanciamiento, ni tampoco ha estimulado el uso de los servicios públicos en línea.

Para el exdiplomático y analista político José Pallais, ni Maduro ha llegado a los niveles del orteguismo, que promueve las aglomeraciones, lo que deja en evidencia que Ortega tiene un «desprecio» a la vida de los nicaragüenses.

» Ortega promovió la contaminación, continúa profundizando su aislamiento de la población, su desprecio a la vida, a la salud de los nicaragüenses. Ortega ya no puede dar más de lo que la naturaleza le permite, ya los nicaragüenses no tienen ninguna confianza ni esperanza de que Ortega pueda cambiar», expresó Pallais.

Aunque señaló que entre la «troika», Venezuela y Nicaragua son los que comparten más similitudes por el hecho de esconder los verdaderos números de la pandemia. «Operan de la misma forma en cuanto al ocultamiento de datos, pero Maduro es más participativo, por lo menos desde el punto de vista de propaganda oficial. Cuba aparenta que actuó con mayor transparencia pero porque a diferencia de Nicaragua y Venezuela, la dictadura cubana ha impedido toda forma de expresión de la oposición. En Cuba nadie está discutiendo las cifras oficiales porque no hay capacidad de la sociedad que esté contrastando estos datos, lo cual en Venezuela y Nicaragua con grandes dificultades todavía es posible», apuntó.

Sistema de salud «capacitado», pero…

En este aspecto, el epidemiólogo Ramírez reconoció que Cuba ha hecho un buen papel porque ha trabajado con el mejor recurso que tiene el país: el sistema de salud. Este sector adecuó centros de salud, instaló hospitales de campaña como en predios universitarios, realizó pruebas masivas, dispuso brigadas sanitarias para visitar casa a casa y cuenta con plan epidemiológico, donde la prioridad ha sido la localización y aislamiento de los casos.

«Esta es una particularidad de Cuba y su sistema de salud, pues no todos los países tienen los centros de aislamiento y algunos apuestan por dejar a los sospechosos y a los contactos de casos confirmados en sus viviendas», declaró el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio cubano de Salud.

Al respecto, el epidemiólogo Ramírez refirió que la clave -hasta ahora- es que Díaz Canel ha dado información detallada de cómo se comporta el virus en ese país, además de que cuenta con una estrategia epidemiológica «más estructurada». «Lo mejor que le puede enseñar Cuba es que tiene una estrategia epidemiológica más estructurada profesionalmente, ha manejado con responsabilidad la situación. Eso te demuestra el nivel de arrogancia y prepotencia de la pareja (Ortega-Murillo) en el poder, realmente anula la posibilidad de que los técnicos y profesionales que saben cómo manejar esta pandemia tengan algún chance y solo se limitan ellos a esconder los datos e información para seguir el juego de la pareja dinástica», refutó el especialista.

Mientras tanto el discurso de Maduro como el de Ortega es que tienen «bajo control» la situación y que tienen la capacidad para abordar la crisis sanitaria. En este sentido, el epidemiólogo aceptó que el Minsa puede tener la capacidad de enfrentar la epidemia, pero no quieren hacer uso de sus conocimientos ni «fuerza profesional» para poder liderar acciones preventivas.

«Intencionalmente no quieren hacer uso de las fuerzas profesionales y conocimiento que tiene el Ministerio de Salud, que ha tenido una gran capacidad para resolver otras situaciones y abordar esta epidemia», destacó el doctor, quien recordó que el Minsa tiene experiencia en esta rama por los capítulos que el país ha vivido con la malaria, por ejemplo.

«Hay conocimiento y experiencia en el sistema público, han abordado muchas epidemias, pero el Ministerio de Salud ha perdido mucha capacidad operativa, sobre todo en el caso de enfermedades vectoriales donde los trabajadores han sido convertidos en militantes», lamentó.

Incluso Venezuela, a través del gobierno interino de Juan Guaidó, anunció a inicios de junio pasado que la OPS aprobó fondos para ayuda humanitaria. En cambio sobre Nicaragua, el organismo insiste al régimen que brinde información detallada sobre la pandemia del Covid-19, pero además el régimen persigue a cualquiera que en la oposición intente ayudar a frenar la pandemia entre la población.

«Nicaragua es el único país de las Américas que no reporta cuántas muestras para Covid están haciendo, y eso te demuestra el nivel de irrespeto e irresponsabilidad de cara a los organismos internacionales, incluso del Reglamento Sanitario Internacional sobre que hay que pasar información cada 24 horas», manifestó el doctor.

Lo que Ortega no hizo en economía

El mandatario nicaragüense en sus discursos a la nación ha reiterado que hay que mantener activa la economía para bien del país, aunque sea al precio de la salud de los nicaragüenses. De esa manera el régimen estaría excusando el no cerrar las fronteras, ni decretar cuarentena nacional, ni prohibir el cierre de ciertos sectores.

El consejo superior de la Empresa Privada (Cosep) presentó el pasado 10 de junio una serie de medidas económicas y sanitarias para aliviar a la población durante el contexto de la pandemia. Entre las peticiones expuestas están la exoneración de los productos de la canasta básica y de la salud esenciales para contrarrestar la pandemia; o promover y autorizar, temporal y permanentemente donde sea posible, trámites automatizados y en línea. Sin embargo, lejos de atender la propuesta, el régimen gravó los ventiladores y oxímetros, con el Impuesto al Valor Agregado, equipos utilizados para enfrentar los casos graves de Covid-19.

En Venezuela, Maduro en su momento anunció el cierre la economía no esencial, además que estableció un régimen especial para relajar las reglas sobre el cobro de los créditos bancarios. También suspendió vuelos. Por su parte Cuba, también cerró sus fronteras y eliminó el gravamen del 10 por ciento sobre la utilización del dólar.

Para Pallais las actuaciones de las dictaduras de Cuba y Venezuela muestran que Ortega no tiene liderazgo en ninguno de los diferentes escenarios, por lo que señaló que los nicaragüenses son los grandes perdedores. «Ortega no ejerce ningún liderazgo porque carece del mismo, más bien se ocultó, se encerró se protegió a él y no a la población, y cuando salió y habló, repitió los subregistros del Ministerio de Salud pero no llevó ningún mensaje a la población que permitiera levantar la moral o hacer llamado a autoprotegerse», recalcó.