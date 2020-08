Promesantes peregrinan hacia Las Sierritas, pese a recomendaciones en medio de pandemia

Aunque este año la imagen de Santo Domingo de Guzmán, patrono de Managua, no salió de su nicho en Las Sierritas, esta mañana de 10 de agosto devotos y promesantes se reúnen en el sector del Gancho de Caminos, Mercado Oriental, a bailar al son de filarmónicos, quemar pólvora o embadurnarse de aceite negro o tinta roja, para emprender según ellos una procesión que desafía las normas de protección ante el Covid-19. Algunos aderezan desde ya el camino tomando licor. Todo haciendo alusión a que «Mingo» está regresando a Las Sierras.

La iglesia católica fue quien decidió suspender oficialmente las tradicionales procesiones y actividades religiosas de reunión el 1, 4 y 10 de agosto, como una medida de seguridad sanitaria para evitar las aglomeraciones y que la población no se expusiera al contagio del nuevo coronavirus. Pero ni la pandemia que ha cobrado millones de vidas en el mundo y que en el país superaría las 2,500 muertes, según cifras del Observatorio Ciudadano.

La aglomeración inició exactamente afuera del Comité Tradicionalista de Cargadores de Santo Domingo, donde permanece una réplica de «Minguito». En el sitio ya hay presencia policial, peor solo como resguardo del orden, hasta el momento no se perciben intenciones de las autoridades de disipar el jolgorio.

A María Mercedes Salazar no le importa ni la pandemia ni la presencia policial, porque su objetivo, dice, es pagar su promesa, aunque sea sin la diminuta imagen resguardada este año en Las Sierritas. «Nadie me detuvo, yo sigo con mi tradición sin importar los tiempos. Nadie me tiene que decir que no venga. A mí no me importa lo que decida la Iglesia y si está o no la Policía», expresa Salazar, quien paga promesa desde hace 17 años.

Aníbal Dinarte, quien se viste de «vaquita culona» para esta celebración, es otro devoto que ha llegado y piensa subir bailando hasta Las Sierritas. «Esto es fe, cultura y tradición», zanja mientras se prepara para bailar un año más en honor a Santo Domingo. «Son 17 años de promesa, se la pago a mi abuela, quien ya no está conmigo».

«En esta fiesta andan varios tipos de gente: la del fervor religioso y el creyente que anda echándose sus tragitos y que le hace ser un poco irresponsables porque se olvida de la situación que estamos viviendo», explica José Alarcón, presidente del Comité Tradicionalista de Cargadores de Santo Domingo de Guzmán, respecto a que la mayoría de personas que este 10 de agosto le bailan a Santo Domingo no usan mascarillas.

Al grupo que armó fiesta en el Gancho de Caminos, se le suma una docena de personas que desde tempranas horas se apostaron frente a la iglesia Santo Domingo, en Managua, identificados también como promesantes y devotos, decidieron juntarse para nutrir su peregrinación.

La concentración, el baile y el brindis de alcohol de los más temerarios, contrasta con las medidas de protección de algunos promesantes, el uso de mascarillas que sudan mientras caminan o danzan bajo el sol y que se retiran con las manos para tomar un poco de agua. Además de la usual venta de comida, cintillos y pañuelos, se ofrecen mascarillas desechables a 10 córdobas y de tela a 20 córdobas, esta vez con una particularidad; tienen la imagen de «Minguito» sobre un fondo blanco y amarillo representando la bandera de la iglesia católica.

Aunque en julio pasado la la Arquidiócesis de Managua decidió suspender las procesiones de Santo Domingo, en el contexto de la pandemia del Covid-19, el 1 de agosto un grupo de personas realizó una modesta procesión que salió de Las Sierritas y terminó en el templo que está detrás del Instituto Loyola.